蘋果砸8000億韓元 向LG取得10年專利授權佈局這技術
去年7月宣佈退出手機市場之後，LG開始將手上持有必要專利對外授權使用，其中也包含蘋果。
而依照相關消息指稱，LG在今年4月總計收到高達8900億韓元 (約6億6240萬美元)的專利授權費，其中8000億韓元 (約5億9540萬美元)來自蘋果，其餘900億韓元則來自另一家不知名的公司。
就相關說法表示，蘋果與LG簽署專利授權使用時間長達10年，或許將成為蘋果日佈局自有連網技術能力的重要基礎。
除了向蘋果提供必要專利授權，LG目前也與蘋果在螢幕、關鍵零件有深度合作，旗下子公司LG Innotek、LG Display更是蘋果目前重要合作供應商。
不過，目前蘋果也維持與三星合作，其中包含記憶體等關鍵零件也由三星提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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