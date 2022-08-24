蘋果砸8000億韓元 向LG取得10年專利授權佈局這技術

人類想要在火星生存，是許多太空科技科學家的夢想，但是想達到這項目標必須要有水、食物和居住的場所，專門設計極地基地的 Hugh Broughton 建築師事務所利用在惡劣環境設計庇護所的知識，打造火星居住所的建築設計。

2022-08-24 07:44