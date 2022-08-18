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更方便！聯發科成功讓智慧手機直連衛星訊號 上網不中斷

聯合新聞網／ 楊又肇

聯發科宣佈完成全球首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試，標榜將讓智慧型手機可直接透過衛星訊號上網，讓未來的5G智慧型手機也能當作衛星手機使用，並且透過衛星訊號實現網路不中斷的連接使用體驗。

此次測試是以3GPP Rel-17規範定義功能與程序為基準，透過聯發科搭載5G NR NTN衛星網路功能的行動通訊晶片，並且配合羅德史瓦茲的低軌衛星通道模擬器，以及工研院開發的測試基地台，在實驗室環境中模擬高度為600公里、移動速度高達每小時27000公里的低軌 (LEO, Low Earth Orbit)衛星通訊模式。

不過，聯發科並未具體透露此款搭載5G NR NTN衛星網路功能的行動通訊晶片相關細節，但預期將會成為日後新款處理器搭載設計。

而藉由5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋能力，將可深入一般地面網路難以觸及地區，加上讓智慧型手機可直接使用衛星訊號上網，將能結合既有地面網路與衛星網路資源，形成無縫銜接的通訊網路。

同時，在讓智慧型手機無需額外使用新增配件，即可實現一機雙網的情況下，聯發科更預期可在通訊、交通、農業、車隊和重型機器管理，以及物聯網等應用場景催生更多新型態業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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