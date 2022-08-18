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回來了！Android 13登場 Google總部設「鞦韆」雕像

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自Rahul Ravikumar個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自Rahul Ravikumar個人Twitter頁面)

隨著Google釋出Android 13正式版本更新，目前也在山景城總部設立全新代表Android 13的雕像。

不過，相較過往以甜點名稱作為Android各版本開發代號，Google從Android 10開始就不再使用甜點名稱，統一改用數字名稱，同時也不再打造實體Android雕像。

而此次迎接Android 13正式版本來到，Google則是於山景城總部設立全新代表Android 13的雕像，甚至還透過官網實際展示此次設立雕像的3D模型，可以透過滑鼠或觸控板轉動模型，以不同角度檢視。

整座雕像以「鞦韆」為設計，座椅部分則是以橫倒的數字「3」呈現，而鞦韆上方以各種語言撰寫數字「13」的藍色橫桿部位，則代表數字「1」，組合起來就是「13」，或許意味日後新版Android更新之後，Google將會繼續以數字作為新款Android雕像設計重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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