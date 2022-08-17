Android 13提早報到！Google Pixel 4及後續機型搶先更新

Android 13 正式版本提早報到了！原本預計 2022 年 9 月才會推出，如今提早一個月登場。根據 Google 官方資料，目前已提供 Google Pixel 4 及後續機型搶先升級，讓使用者可以完整體驗 Android 13 的功能，其他包括 Samsung 三星、Sony、OPPO、vivo、Xiaomi 小米、Realme …等機型將陸續更新。

根據 Google 官方，這次能先升級的機型總共有 9 款，包括：

．Pixel 4 ．Pixel XL ．Pixel 4a ．Pixel 4a (5G) ．Pixel 5 ．Pixel 5a (5G) ．Pixel 6 ．Pixel 6 Pro ．Pixel 6a

使用者開啟 Pixel 手機的「設定」，前往「系統」的「系統更新」就能看到升級 Android 13 的選項。

要注意的是， Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a 等機型升級 Android 13 之後，就無法再降回 Android 12。

升級 Android 13 作業系統，最明顯的變化是視覺圖標，Material You 設計讓 Android 桌面及 App icon 都能統一配色顯示，讓畫面色調更一致，更具有美感。

此外，Android 13 的手機相片圖庫也有新功能，可以選擇共享特定照片、影片；另外，還可以在電腦上傳送手機簡訊…等眾多功能。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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