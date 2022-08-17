怕員工偷竊！下班時間額外檢查包包「有辱人格」 蘋果確定付9.1億工時賠償

2009年至2015年間，蘋果因為要求員工接受強制性的個人行李檢查，而被員工集體提起訴訟，最近判決出爐，法院裁定蘋果必須向加州員工支付3050萬美元（約台幣9億1473元），作為在檢查行李期間未計入的工時賠償。

根據《MacRumors》指出，蘋果位在加州共14,683名員工集體對蘋果提出訴訟，指控公司在2009年7月25日到2015年8月10間，要求員工進行個人行李搜查，員工們認為公司所強制要求的檢查行為有辱人格，且這些檢查通常是在下班時間後進行，員工得花額外10-15分鐘，這段時間並未計入工時，公司並無支付薪水。

蘋果因強制要求檢查員工行李，遭員工集體提起訴訟，法院判蘋果須賠員工近10億台幣。圖擷自 Apple Legal

蘋果表示，個人行李檢查是為了確寶員工不會把開發中產品帶走，若員工不想被檢查，可以把行李留在家中，但這類說法並不被接受。

經過多次上訴後，法院裁定蘋果必須支付加州員工檢查行李時，所花費時間該有的薪資，而蘋果也在1月設立一個網站，離職員工與現任員工都可以在該網站上進行和解與索賠申請。

有網友開玩笑的說：「謝天謝地，他們沒有找到我藏在襯衫下的iMac」，還有網友反諷地說，在沒有支付員工薪水時，蘋果認為他的員工必須透過偷竊才能維持生計；更有網友說，「慣老闆的偷竊，讓我們來想想員工會收到什麼賠償，2美元的律師費支費嗎？」，不少網友對蘋果此一行徑相當不以為然，更認為蘋果正在破壞與員工間的信任關係。

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