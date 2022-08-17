WeMo Scooter推「WeMo RenTour」 共享運具涵蓋汽機車、電動單車

繼去年宣佈擴展「移動＋消費」營運模式，並且新增「WeMo選物自取」服務後，共享機車平台服務業者WeMo Scooter 8月16日宣佈推出子品牌「WeMo RenTour」，將以旗下智慧車聯網技術整合跨租賃品牌運具，結合汽車、機車、電動單車等選項，打破傳統單一品牌共享運具的使用模式，藉此建造更大規模共享運輸平台。

WeMo集團董事長吳東明表示，WeMo Scooter並非只是要做機車共享，更要成為技術解決方案提供者，並且以其技術擴大共享平台規模。此次推出子品牌「WeMo RenTour」，則是透過旗下共享技術結合更多元運具使用需求，藉此實現跨租賃品牌、提供不同運具使用需求的共享服務。

而此次加入子品牌「WeMo RenTour」服務的運具，包含WeMo Scooter目前與光陽合作使用的Candy 3.0車款、中華eMoving Shine，以及現代IONIQ 5與電動腳踏車品牌Tern Bicycles旗下車款，今年底更計畫加入租賃業者小馬租車提供車款，讓使用者能透過WeMo app事先預約租賃車輛，並且能指定租還地點，以及預計使用車輛時間。

▲加入子品牌「WeMo RenTour」服務的運具，包含WeMo Scooter目前與光陽合作使用的Candy 3.0車款、中華eMoving Shine，以及現代IONIQ 5與電動腳踏車品牌Tern Bicycles旗下車款，今年底更計畫加入租賃業者小馬租車提供車款

藉由囊括多種租賃車款，WeMo Scooter預期將能透過多元運具簡化使用者旅遊用車需求，未來也計畫透過與更多業者合作，藉此讓共享運具使用規模擴大。

目前「WeMo RenTour」將率先進駐台灣離島金門地區，預期後續也將陸續擴展到更多地點。

▲透過WeMo app即可事先預約租賃車輛

▲可指定租賃車輛取還地點，以及預計使用時間

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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