快訊

台鐵可以學德國？老德鐵失敗的「公司化改造」

早晨財經速解讀／0056、00878規模再創新高 台股融資餘額無起色主力不敢拋貨？

驚傳87歲老婦死後放家裡冰箱5年「僵硬曲折」 兒子說沒錢下葬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WeMo Scooter推「WeMo RenTour」 共享運具涵蓋汽機車、電動單車

聯合新聞網／ 楊又肇
▲WeMo Scooter宣佈推出子品牌「WeMo RenTour」
▲WeMo Scooter宣佈推出子品牌「WeMo RenTour」

繼去年宣佈擴展「移動＋消費」營運模式，並且新增「WeMo選物自取」服務後，共享機車平台服務業者WeMo Scooter 8月16日宣佈推出子品牌「WeMo RenTour」，將以旗下智慧車聯網技術整合跨租賃品牌運具，結合汽車、機車、電動單車等選項，打破傳統單一品牌共享運具的使用模式，藉此建造更大規模共享運輸平台。

WeMo集團董事長吳東明表示，WeMo Scooter並非只是要做機車共享，更要成為技術解決方案提供者，並且以其技術擴大共享平台規模。此次推出子品牌「WeMo RenTour」，則是透過旗下共享技術結合更多元運具使用需求，藉此實現跨租賃品牌、提供不同運具使用需求的共享服務。

而此次加入子品牌「WeMo RenTour」服務的運具，包含WeMo Scooter目前與光陽合作使用的Candy 3.0車款、中華eMoving Shine，以及現代IONIQ 5與電動腳踏車品牌Tern Bicycles旗下車款，今年底更計畫加入租賃業者小馬租車提供車款，讓使用者能透過WeMo app事先預約租賃車輛，並且能指定租還地點，以及預計使用車輛時間。

▲加入子品牌「WeMo RenTour」服務的運具，包含WeMo Scooter目前與光陽合作使用的Candy 3.0車款、中華eMoving Shine，以及現代IONIQ 5與電動腳踏車品牌Tern Bicycles旗下車款，今年底更計畫加入租賃業者小馬租車提供車款
▲加入子品牌「WeMo RenTour」服務的運具，包含WeMo Scooter目前與光陽合作使用的Candy 3.0車款、中華eMoving Shine，以及現代IONIQ 5與電動腳踏車品牌Tern Bicycles旗下車款，今年底更計畫加入租賃業者小馬租車提供車款

藉由囊括多種租賃車款，WeMo Scooter預期將能透過多元運具簡化使用者旅遊用車需求，未來也計畫透過與更多業者合作，藉此讓共享運具使用規模擴大。

目前「WeMo RenTour」將率先進駐台灣離島金門地區，預期後續也將陸續擴展到更多地點。

▲透過WeMo app即可事先預約租賃車輛
▲透過WeMo app即可事先預約租賃車輛

▲可指定租賃車輛取還地點，以及預計使用時間
▲可指定租賃車輛取還地點，以及預計使用時間

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 腳踏車

延伸閱讀

看準共享商機 WeMo推汽機車、電動單車租車

WeMo Scooter 聘LINE TV前執行長劉于遜擔任執行長

劉于遜加入WeMo團隊擔任執行長 吳昕霈升任副董事長

續航增加29公里但價格也漲了！　新年式Hyundai IONIQ 5韓國正式上市

相關新聞

蘋果要求員工這一天起重返辦公室工作 有2天可讓員工遠距辦公

先前開始階段性回到辦公室工作之後，蘋果將從9月5日開始固定每週要有3天回到辦公室，其中每週二及週四將固定在辦公室內工作，其餘工作日則交由各級團隊自行決定。

Tesla產量逾300萬輛再拚加快交車速度！只因為怕這件事

雖然Tesla目前仍穩坐美國電動車市場主導地位，甚至佔有68%市佔，但隨著越來越多業者加入競爭，目前也造成Tesla原有市佔開始被瓜分。

WeMo Scooter推「WeMo RenTour」 共享運具涵蓋汽機車、電動單車

繼去年宣佈擴展「移動＋消費」營運模式，並且新增「WeMo選物自取」服務後，共享機車平台服務業者WeMo Scooter 8月16日宣佈推出子品牌「WeMo RenTour」，將以旗下智慧車聯網技術整合跨租賃品牌運具，結合汽車、機車、電動單車等選項，打破傳統單一品牌共享運具的使用模式，藉此建造更大規模共享運輸平台。

LINE加密資產LINK上架MEXC交易所 提升流動性

通訊軟體LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus今天宣布，LINE加密資產LINK即日起在...

馬斯克「火星移民計畫」再喊話 20年內拚自給自足

Tesla執行長暨SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）稍早再次表示，將堅持致力於火星移民計畫，並且讓人類成為跨行星發展物種，並且計畫自未來20年內在火星上建造能自給自足的城市。

聰明省人力！日本機器人掃描架上狀態「幫超商補貨」

在2017年成立，位於東京的新創公司Telexistence，近期宣布在日本的數百間全家便利商店部署搭載NVIDIA人工智慧技術的機器人TX SCARA，藉此協助店內商品補貨工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。