Tesla產量逾300萬輛再拚加快交車速度！只因為怕這件事

雖然Tesla目前仍穩坐美國電動車市場主導地位,甚至佔有68%市佔,但隨著越來越多業者加入競爭,目前也造成Tesla原有市佔開始被瓜分。

不過,Tesla近期由執行長Elon Musk宣佈,目前車輛產量已經超過300萬輛,而位於中國上海的超級工廠產量就佔約100萬輛,接下來也計畫藉由位於加州弗里蒙特、德州奧斯汀及德國柏林的工廠加速生產車輛,並且讓車輛交車速度加快。

但從數據上來看,Tesla在2020年於美國電動車市場站比為79%,但在2021年則下滑至69.95%,其中因素與Tesla當時面臨零件供應短缺,甚至造成價格上漲,導致交車量下滑,加上福特、通用、現代等傳統車廠,以及包含Polestar、Rivian及、Lucid Motors等新興電動車品牌陸續加入競爭,造成Tesla原有市佔受衝擊。

而在2022年上半年統計數據顯示,Tesla目前在美國市佔比例已經降至68%,雖然依然坐穩美國電動車市場主導地位,但仍面臨整體市佔下滑情況,尤其近期Tesla的自動駕駛輔助系統頻繁出現誤判情況,更影響眾人挑選電動車車款時的決定。

目前Tesla也設法增加自身產能,同時加快交車速度,藉此避免自身車輛在市場佔比繼續下滑。

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv