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Tesla產量逾300萬輛再拚加快交車速度！只因為怕這件事

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Tesla目前仍穩坐美國電動車市場主導地位，甚至佔有68%市佔，但隨著越來越多業者加入競爭，目前也造成Tesla原有市佔開始被瓜分。

不過，Tesla近期由執行長Elon Musk宣佈，目前車輛產量已經超過300萬輛，而位於中國上海的超級工廠產量就佔約100萬輛，接下來也計畫藉由位於加州弗里蒙特、德州奧斯汀及德國柏林的工廠加速生產車輛，並且讓車輛交車速度加快。

但從數據上來看，Tesla在2020年於美國電動車市場站比為79%，但在2021年則下滑至69.95%，其中因素與Tesla當時面臨零件供應短缺，甚至造成價格上漲，導致交車量下滑，加上福特、通用、現代等傳統車廠，以及包含Polestar、Rivian及、Lucid Motors等新興電動車品牌陸續加入競爭，造成Tesla原有市佔受衝擊。

而在2022年上半年統計數據顯示，Tesla目前在美國市佔比例已經降至68%，雖然依然坐穩美國電動車市場主導地位，但仍面臨整體市佔下滑情況，尤其近期Tesla的自動駕駛輔助系統頻繁出現誤判情況，更影響眾人挑選電動車車款時的決定。

目前Tesla也設法增加自身產能，同時加快交車速度，藉此避免自身車輛在市場佔比繼續下滑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 上海 福特

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