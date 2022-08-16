聰明省人力！日本機器人掃描架上狀態「幫超商補貨」
在2017年成立，位於東京的新創公司Telexistence，近期宣布在日本的數百間全家便利商店部署搭載NVIDIA人工智慧技術的機器人TX SCARA，藉此協助店內商品補貨工作。
目前日本境內便利商店數量約達5.6萬，密度達全球第三，而全家便利商店就佔約1.6萬間，加上每天在便利商店消費的人數眾多，即時補上架上空缺商品也成為相當重要工作。
而導入協助補貨上架的機器人，將可節省大量重複將商品重新上架的人力，讓工作人員可以更專注在收銀等服務項目。
根據Telexistence估算，一家生意繁忙的便利商店每天要補貨超過1000瓶飲料，而TX SCARA機器人的雲端系統可透過機器人運作過程記錄補貨上架的商品名稱、日期、時間與數量，藉此透過數據分析判斷哪些商品必須優先補貨上架。
依照說明，TX SCARA機器人是在固定動線上運行，並且透過多組攝影機掃描貨架，透過人工智慧中的影像識別方式找出哪些飲料數量不足，並且規畫補貨路徑，目前透過此系統完成飲料商品補貨上架的成功率超過98%。
一旦發生機器人誤判飲料擺放位置，或是造成飲料傾倒等情況，Telexistence的解決方式將會交由遠端待命操作員，透過搭載NVIDIA GPU進行視訊串流的虛擬實境系統，並且透過手動操作方式排除狀況。
Telexistence執行長富岡仁表示：「我們希望把機器人部署到支撐著人類日常生活的產業中。而便利商店正是我們解決這個問題的第一步，龐大綿密的便利商店網路支持著我們的日常生活，在日本更是如此，但這個產業正面臨著勞動力短缺的問題。」
Telexistence從今年8月開始在日本境內300間全家便利商店部署TX SCARA機器人，計畫在未來幾年內將這台自主機器人部署到更多全家便利商店門市，以及其他大型連鎖便利商店。而Telexistence的下一步計畫，則是準備將TX SCARA機器人帶到美國便利商店，藉此爭取美國15萬間便利商店的潛在應用商機。
除了將機器人應用在便利商店，Telexistence旗下機器人目前也可用於倉儲物流系統，透過機器人協助分類、挑揀包裹。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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