FCC取消Starlink衛星聯網服務8.85億美元補助 原因曝光

雖然SpaceX旗下衛星連網服務Starlink曾在2020年獲得FCC約8.85億美元補助，將用於協助偏遠地區建置寬頻網路，但稍早卻又被否決。

依照FCC委員長Jessica Rosenworcel說明，確實藉由衛星連網方式能改善偏遠地區較難建置網路的問題，但考量目前補助經費必須用在刀口上，因此在Starlink無法保證可穩定提供100Mbps下載速度，以及20Mbps上傳速度的情況下，認為給予長達10年的經費補助會有較大風險。

即便Starlink在美國境內提供服務初期，確實能提供100Mbps的下載速度，但隨著使用人數增加，在許多地區的下載速度已經出現下滑，雖然Starlink衛星聯網服務仍處於擴建階段，只是用戶人數成長速度快上許多，因此難以說服FCC相信Starlink於未來10年能保證其服務下載速度可維持在100Mbps表現。

另一方面，Starlink衛星連網服務偏高的使用月費，以及必須額外添購的衛星天線價格也不算便宜，因此與FCC推動網路普及使用的計畫原則相違，因此更傾向將經費用於補助傳統電信業者，藉此擴建寬頻網路覆蓋範圍，並且能以相對便宜價格提供使用，甚至在更多人使用攤平成本的情況下，最終將能讓網路費用變得更低。

Starlink方面並未對此回應，但依然會繼續在全球地區擴展服務覆蓋範圍，例如日前已經與日本電信業者展開合作，預計年底也會進駐菲律賓，台灣市場則預期要等到明年才會開通。而除了提供一般人申辦使用，Starlink更多合作會聚焦在與航空業者、船隻業者，以及長距離移動的車隊合作，藉此提供更便利且快速的衛星連接服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦