與Tesla較勁？小米宣佈打造全尺寸的人形仿生機器人CyberOne

聯合新聞網／ 楊又肇

去年跨入仿生機器人市場，並且宣佈推出旗下首款仿生四足機器人CyberDog「鐵蛋」，此次在新品發表會上的壓軸，則是宣佈打造全尺寸的人形仿生機器人，並且以CyberOne為稱，更取了「鐵大」暱稱，星座還因為選在8月揭曉，因此是獅子座。

依照雷軍說明，CyberOne身高達177公分，體重則僅有52公斤，在機器人業界屬於高個子，但是身形卻很輕盈。但由於以雙足行走的人形機器人有最高設計難度，因此小米團隊花費多年投入研發，並且讓CyberOne學習走路。

CyberOne全身以13個主要關節活動，並且能實現21個關節自由度，並且配合作為「小腦」的精密演算法控制，可實現每小時3.6小時的雙足步行速度。其中，在四肢部分採用5種關節與21組驅動模組構成，最高可對應300Nm峰值扭矩，而峰值扭矩密度則可達96Nm/kg。

而在人機互動部分，CyberOne可感知6大類、45種人類語義上所表達情緒，以及分辨85種環境語意，因此在此次舞台上展示時，可以透過現場鼓掌聲判斷現場歡愉程度，並且能透過內建視覺、聲音感知與顯示模組與人進行交流。

另一方面，雷軍更強調CyberOne可藉由小米自行研發的3D重建演算法，透過Mi Sense視覺空間系統判斷環境狀況，可在8公尺範圍內的深度資訊精度可達1%，例如判斷前方道路是否需要繞路而行，或是選擇跨過障礙等。

不過，目前由於造價成本仍介於人民幣60萬元至70萬元之間，因此CyberOne暫時還無法成為實際商品量產。至於此次特別提到人形機器人，似乎有意與Tesla去年在人工智慧日展示的機器人「Optimus」較勁意味？

此外，雷軍更強調仿生機器人背後涉及許多技術，如同自動駕駛車輛運作時會同時應用視覺、聲音、影像等技術，因此未來的發展模式將會朝向技術融合，而非僅專注在單一領域技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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