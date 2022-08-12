馬斯克回應近期食言兜售特斯拉股票原因 將打造「X.com」線上社群平台

針對稍早再度出售市值約70億美元的Tesla股票，Tesla執行長Elon Musk除了做了相關回應，同時也透露如果沒有被迫完成收購Twitter的話，將會自行建立線上社群平台，可能會以「X.com」為稱。

事實上，「X.com」的網域名稱是Elon Musk在1998年底與他人一同創立線上銀行服務時所申請，而後來與線上支付服務Confinity合併，成為後來的PayPal。而Elon Musk後來則是在2017年從PayPal手上購回「X.com」網域名稱，但目前此網域仍未作特定用途，僅能顯示空白頁面，並且在角落顯示小小的「X」。

而在稍早回應Twitter上的提問，Elon Musk除了說明近期食言再次出售Tesla近70億美元市值股票，實際上是為了被迫完成收購Twitter所作準備，更透露如果最終不需被迫買下Twitter的話，將會自行建立線上社群平台，並且將以「X.com」作為服務名稱。

Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

不過，目前無法確認Elon Musk是否確定會以「X.com」打造線上社群服務，但過去確實曾多次提及希望建立一個實現自由言論的線上社群平台。

目前Elon Musk與Twitter將於法院對質，前者認為Twitter並未盡責釐清假帳號真實數據，因此拒絕繼續收購，而後者則指控Elon Musk影響其股價，並且要求法院下令要求Elon Musk履約完成收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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