馬斯克回應近期食言兜售特斯拉股票原因 將打造「X.com」線上社群平台
針對稍早再度出售市值約70億美元的Tesla股票，Tesla執行長Elon Musk除了做了相關回應，同時也透露如果沒有被迫完成收購Twitter的話，將會自行建立線上社群平台，可能會以「X.com」為稱。
事實上，「X.com」的網域名稱是Elon Musk在1998年底與他人一同創立線上銀行服務時所申請，而後來與線上支付服務Confinity合併，成為後來的PayPal。而Elon Musk後來則是在2017年從PayPal手上購回「X.com」網域名稱，但目前此網域仍未作特定用途，僅能顯示空白頁面，並且在角落顯示小小的「X」。
而在稍早回應Twitter上的提問，Elon Musk除了說明近期食言再次出售Tesla近70億美元市值股票，實際上是為了被迫完成收購Twitter所作準備，更透露如果最終不需被迫買下Twitter的話，將會自行建立線上社群平台，並且將以「X.com」作為服務名稱。
Yes.— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022
In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.
August 10, 2022
不過，目前無法確認Elon Musk是否確定會以「X.com」打造線上社群服務，但過去確實曾多次提及希望建立一個實現自由言論的線上社群平台。
目前Elon Musk與Twitter將於法院對質，前者認為Twitter並未盡責釐清假帳號真實數據，因此拒絕繼續收購，而後者則指控Elon Musk影響其股價，並且要求法院下令要求Elon Musk履約完成收購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？
▪ 蘋果台灣BTS方案「轉賣」AirPods 2好賺嗎？一圖看懂
▪ Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事
▪ 【周報】正妹IG被盜遭勒索天價該怎辦？
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言