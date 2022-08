馬斯克回應近期食言兜售特斯拉股票原因 將打造「X.com」線上社群平台

針對稍早再度出售市值約70億美元的Tesla股票,Tesla執行長Elon Musk除了做了相關回應,同時也透露如果沒有被迫完成收購Twitter的話,將會自行建立線上社群平台,可能會以「X.com」為稱。

事實上,「X.com」的網域名稱是Elon Musk在1998年底與他人一同創立線上銀行服務時所申請,而後來與線上支付服務Confinity合併,成為後來的PayPal。而Elon Musk後來則是在2017年從PayPal手上購回「X.com」網域名稱,但目前此網域仍未作特定用途,僅能顯示空白頁面,並且在角落顯示小小的「X」。

而在稍早回應Twitter上的提問,Elon Musk除了說明近期食言再次出售Tesla近70億美元市值股票,實際上是為了被迫完成收購Twitter所作準備,更透露如果最終不需被迫買下Twitter的話,將會自行建立線上社群平台,並且將以「X.com」作為服務名稱。

Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.