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Intel推Arc Pro系列工作站GPU 鎖定專業圖像運算

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Arc Pro系列GPU
▲Arc Pro系列GPU

接連針對消費市場推出Arc品牌GPU後，Intel終於針對工作站、行動工作站機種推出Arc Pro A40、Arc Pro A50兩款工作站用GPU，並且針對行動工作站機種推出Arc Pro A30M GPU，三款GPU都能提供基於硬體運算的即時光影追跡，以及AV1硬體編解碼播放，同時也能對應人工智慧加速運算與支援Adobe Premiere Pro創作軟體應用。

其中，Arc Pro A40將以單卡槽形式設計，對應3.5 teraflops圖像運算能力，搭載8組光線追蹤核心與6GB GDDR6顯示記憶體，主要用於小型工作站或小尺寸桌機。

▲Arc Pro A40
▲Arc Pro A40

而Arc Pro A50則採雙卡槽形式設計，對應4.8 teraflops圖像運算能力，同樣搭載8組光線追蹤核心與6GB GDDR6顯示記憶體，主要用於標準工作站或一般桌機使用。

▲Arc Pro A50
▲Arc Pro A50

這兩款鎖定工作站使用的GPU，均提供4組mini DisplayPort輸出，將可同時連接2組8K 60Hz畫面更新率顯示器、1組5K 240Hz畫面更新率顯示器，或是同時連接4組4K 60Hz畫面更新率顯示器。

至於用於行動工作站的Arc Pro A30M GPU，則是提供3.5 teraflops圖像運算能力，搭載8組光線追蹤核心與4GB GDDR6顯示記憶體，熱設計功耗則介於35W-50W，顯示輸出規格則取決OEM、ODM業者實際配置設計。

▲Arc Pro A30M
▲Arc Pro A30M

Intel計畫透過Arc Pro系列GPU推動工程、建築與製造相關應用，並且針對市場常見創作及專業應用軟體如Blender、HandBrake、Premiere Pro、DaVinci Resolve Studio等進行最佳化，另外亦可藉由支援硬體加速的及時光影追跡效果，以及AV1硬體編解碼播放能力，擴大Arc Pro系列GPU應用成效。

Arc Pro系列GPU預計會在今年稍晚時搭配合作業者打造工作站、行動工作站產品推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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