馬斯克嗆Twitter執行長公開假帳號真實佔比數據 再提2要求才會收購

在稍早回應Twitter網友提問內容時,Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)表示若Twitter能明確說明如何辨別帳戶身分為機器人,或是假帳號使用情況,將會繼續完成原訂收購Twitter的計畫。

目前Elon Musk仍認為Twitter所提出數據並非真實,同時強調若Twitter遞交給美國證券交易委員會的文件內容造假,自然不會繼續收購Twitter。

甚至在稍早向Twitter網友回應說法中,Elon Musk更向Twitter執行長Parag Agrawal「嗆賭」,呼籲Twitter對外公開假帳號、機器人帳號真實佔比數據,並且證明比例確實低於5%。

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!