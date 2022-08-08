馬斯克嗆Twitter執行長公開假帳號真實佔比數據 再提2要求才會收購

在稍早回應Twitter網友提問內容時，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）表示若Twitter能明確說明如何辨別帳戶身分為機器人，或是假帳號使用情況，將會繼續完成原訂收購Twitter的計畫。

目前Elon Musk仍認為Twitter所提出數據並非真實，同時強調若Twitter遞交給美國證券交易委員會的文件內容造假，自然不會繼續收購Twitter。

甚至在稍早向Twitter網友回應說法中，Elon Musk更向Twitter執行長Parag Agrawal「嗆賭」，呼籲Twitter對外公開假帳號、機器人帳號真實佔比數據，並且證明比例確實低於5%。

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

在先前說明中，Elon Musk表示Twitter僅以100組帳號進行抽樣檢查的方式過於簡陋，認為有扭曲真實數據的情況，並且推估Twitter假帳號使用情況可能比想像還多，因此後續以Twitter未盡責提供真實數據為由，拒絕繼續以440億美元完成收購。

而Twitter方面，則認為Elon Musk拒絕繼續收購，主因在於必須花費更高金額，使得Elon Musk以假帳號問題為由拒絕收購，進而向Elon Musk提告，目前美國特拉華法院裁定將於今年10月17日至21日期間審理此案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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