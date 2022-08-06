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Qualcomm宣布與曼聯建立多年戰略合作 向廣大球迷推廣Snapdragon品牌

聯合新聞網／ 楊又肇

先前除了與ESL Gaming打造Snapdragon Pro系列賽事，藉此推廣Snapdragon品牌，Qualcomm稍早更宣布與曼徹斯特聯足球俱樂部 (曼聯,Manchester United)建立多年全球戰略合作，將由Qualcomm提供贊助，並且透過曼徹斯特聯足球俱樂部影響力，讓更多人認識Snapdragon品牌。

藉由曼聯廣大支持人數，Qualcomm預期將能讓Snapdragon品牌與更多消費族群建立連接，並且吸引更多消費者選購搭載Snapdragon處理器的手機產品，但不確定後續是否會有更進一步的品牌合作，例如在曼聯線上官網推廣銷售搭載Snapdragon處理器的手機，或是與手機品牌合作推出曼聯聯名款手機。

而在此之前，Qualcomm也與ESL Gaming合作，透過打造Snapdragon Pro系列賽事，藉此宣傳Snapdragon Elite Gaming品牌，讓更多消費者認定透過搭載Snapdragon處理器的手機，才能提供更好的手機遊戲體驗。

雖然目前Qualcomm持續與市場主要手機品牌合作導入Snapdragon處理器，但隨著聯發科近期持續以天璣系列處理器搶奪市場，似乎也讓Qualcomm必須額外配合強化品牌宣傳，讓市場更多消費者選擇使用Snapdragon處理器應用產品，避免流失太多市場支持率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

足球 Qualcomm 曼聯

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