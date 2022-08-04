元宇宙交友約不起來？ Tinder放棄虛擬約會計畫
Tinder母公司Match Group宣布將大幅裁縮Metaverse（元宇宙）約會計畫，並暫停他們「Tinder Coins」的發幣方案。
Metaverse真的退燒了嗎？受到前一季營收黯淡影響，Tinder母公司Match Group宣布將大幅裁縮Metaverse約會計畫，並暫停他們「Tinder Coins」的發幣方案。
Match Group也宣佈原本幫Tinder規劃Metaverse大計（在內部被稱為「Tinderverse」）的執行長Renate Nyborg也將離職。Tinder去年收購了一間專注於AI、AR、VR技術的新創Hyperconnect，並準備推出虛擬空間的社交場景。
不過，下來扛起Tinder CEO的Match Group執行長Bernard Kim表示將縮減Hyperconnect的營運規模，並重申現在不會投入太多資源在 Metaverse。Match Group Q2財報顯示雖然營收來到7.95億美元，同期成長12%，但Hyperconnect的營運成本也讓Q2淨利出現了1000萬美元虧損。
Tinder原本有發行內部App貨幣Tinder Coins的計畫，並且在少數幾個國家推出試行，但Bernard Kim表示Tinder Coins成效不如預期，決定暫停Tinder Coins。
儘管Match Group整體營收有所成長，但仍然低於分析師預期（8.04億美元），分析師同時預測Match Group今年第三季營收幾近停滯。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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