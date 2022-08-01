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Uber針對美國境內合作司機推出新功能 透過預估車資、行程判斷是否承接服務

聯合新聞網／ 楊又肇

Uber稍早針對美國境內合作駕駛使用app進行更新，將可讓合作駕駛預先知曉承接單趟接駁服務時，估計可以獲得工資，藉此更容易評估個人承接意願。另外，Uber也將向合作駕駛提供名為「行程雷達」 (Trip Radar)的功能，讓合作駕駛能參考周遭地區的接駁服務需求，其中會列出預估車資與行程細節，讓合作駕駛可以知曉附近乘車需求狀況，同時也能以此判斷是否驅車前往提供接駁服務。

Uber在很早之前就已經提供使用者車資預估功能，讓使用者能在實際叫車之前，即可知曉前往指定地點所需車資，藉此評估透過Uber搭乘，或是透過其他接駁方式前往。而此次也讓合作駕駛能預先知曉估算車資，藉此讓合作駕駛知曉前往提供接駁服務時，預先評估是否合乎自身提供服務時的「成本」。

由於合作駕駛承接接駁服務時，有可能是從較遠地方趕過來，加上如果乘客預計下車地點並非與原本前往路程順路，意味合作駕駛必須花費更多成本提供此項服務，因此讓合作駕駛預先知曉預估車資與服務路程，將讓合作駕駛可以更容易判斷是否承接服務。

而計算車資的基本要素，包含基本車資、行程距離與車輛行進時間，另外也包含額外等待乘客上車的時間與當下是否容易叫車等因素，而若乘客提出改變下車地點，或是途中增加上下車的情況，同樣也會被系統額外計算預計收取費用，至於Uber後來增加的小費機制，則會成為合作駕駛額外收入，但取決乘客是否額外提供。

不過，隨著此次調整，部分行程的車資可能會相對減少，例如在交通不算繁忙的接駁需求中，實際提供車資可能不會太高，但若合作駕駛驅車前往接駁需求較高地點，或是必須花費一段時間前往上車地點的況下，預估車資則會較高，藉此吸引更多合作駕駛提供服務。

此次同步推出的「行程雷達」，則可讓合作駕駛參考鄰近接駁服務需求，以及估計車資情況，讓合作駕駛可以知曉附近乘車需求狀況，同時也能以此判斷是否驅車前往提供接駁服務。

同時，Uber更宣布與Mastercard，以及Branch、Marqeta金融業者合作全新Uber Pro現金卡，讓合作駕駛透過此現金卡支付油錢，或是進行其他消費時，最多可獲得7%現金回饋，而將此現金卡配合Upside服務支付油費時，更可在每加侖省下25美分價格。

至於此次更新是以美國境內為主，Uber尚未確認是否同步在全球市場提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 美國 高地

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