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Exynos處理器沒了？三星否認：將進行業務重組

聯合新聞網／ 楊又肇

日前有韓國媒體報導指稱三星將終止Exynos處理器業務發展，除了將取消在明年推出的Galaxy S23系列手機使用Exynos處理器，就連2024年推出機種也將全面採用Qualcomm處理器，而三星稍早對此回應表示並非事實，強調仍會持續研發Exynos處理器產品。

不過，三星透露目前正在重組Exynos處理器業務，並且強化此業務發展競爭優勢，同時更說明正與擁有豐富處理器技術資產業者合作 (應該是指Arm)，預期大幅度提高處理器合作應用市場佔比。

在此之前，天風證券分析師郭明錤透露三星明年計畫推出的Galaxy S23系列手機，將會全面採用Qualcomm提供處理器，似乎凸顯三星可能放緩旗下Exynos處理器發展。

但從三星回應說明來看，則是說明並未放棄Exynos處理器發展，但可能會透過重組凝聚更大發展能力，藉此讓新款Exynos處理器能有更好運算效能表現，並且與Qualcomm、蘋果等自行打造處理器的業者抗衡。

三星從很早之前就已經投入自有處理器產品研發，但一直僅用於自身手機產品，直到近年才開始與vivo合作應用。而在三星規劃中，或許希望能與更多業者合作，藉此讓Exynos處理器能更廣泛使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 處理器 Qualcomm 郭明錤

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