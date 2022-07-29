電信三雄免費！台灣將進VoLTE時代「和傳統通話差別、適用手機」8大QA一次搞懂

台灣將進入VoLTE時代，繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE(念VoL-TE[volti])服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。不過到底什麼是VoLTE（Voice over LTE），很多人應該還一頭霧水，《聯合新聞網》替大家整理了VoLTE是什麼？和傳統通話有何差別？怎麼申請、如何設定開通，讓你秒跟上眾人腳步！

●VoLTE

VoLTE (Voice Over LTE)是利用4G網路傳送語音服務，高音質通話讓聲音更立體、話質更清晰！因語音通話在4G網路上進行，不需要再像以往切到3G網路，最快1秒就能快速接通，也不會因為語音通話而降低上網速度，通話品質更好。

●VoWiFi

VoWiFi又稱Wi-Fi Calling，假設今天用某電信的4G，正常走到一個沒訊號的地方，正常就會斷掉，但如果有申請VoWiFi，可以連到有效WiFi網路的話，這時候就能通話，沒有4G訊號也沒有差，在偏遠的地方也可以享受通話，簡單來說就是利用WiFi 連網撥接電話的服務，是隸屬於VoLTE下的一項功能，因此必須先開啟VoLTE服務，和VoLTE為互補，兩者會自動切換。

用iPhone操作開啟VoWiFi。

●優點：

傳統語音通話在撥打電話的時候，網路訊號常會從4G跳回3G，手機同時上網或是分享網路的時候，網速就會降低，但如果使用VoLTE通話，除了改善上述狀況外，也提供2倍以上音域頻寬來傳輸HD高音質，大幅降低背景雜音，音質也會更清晰，傳統通話接通需要5-7秒，VoLTE最快1秒就能撥通。

●缺點：

即使已開通VoLTE，卻不一定隨時都能享有該服務，因為VoLTE需要靠網路傳送通話語音，如果碰到4G訊號不佳、沒訊號的情況，就無法正常使用VoLTE撥打電話。且VoLTE目前只能網內互打，暫無法進行網外通話，當VoLTE用戶撥打給不同電信公司的VoLTE使用者時，系統仍會改以3G進行通話。

VoLTE有適用條件，包含「通話雙方皆須持有支援VoLTE的手機」、「通話雙方手機皆須啟用VoLTE服務」、「通話雙方須為同一電信公司且服務必須支援目前裝置型號的VoLTE」、「通話須在同一電信公司的網路範圍」。

各家電信業者的VoLTE月租費均為30元，過去只提供5G或是月租費千元以上的用戶免費使用，不過從8月1日起，電信三雄，包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大皆免收月租費。

亞太電信「VoLTE聲活」目前僅提供4G月租型用戶使用。用戶享有升級VoLTE不加價，VoLTE通話費用同現行用戶資費方案通話費率(與傳統行動通話合併計算通話費率與優惠條件)，不額外收費，通話產生的傳輸量亦不計費。

台灣之星啟用「VOLTE好聲音」月租服務，將收取月租費30元，以日曆天數為週期計算之。其他語音通話服務，將依照你原申請4G專案的網内費率計收，不再額外收取任何費用。

●中華電信：至各地服務中心辦理

手機直撥800或巿話撥0800080090客服專線辦理

●遠傳電信：手機直撥888客服專線，或至遠傳門市即可申辦

●台灣大哥大：撥打188客服或至Myfone門市申請開通

完成VoLTE申請後，不管是iPhone還是Android手機要記得開啟相關功能。

iPhone／iOS：

「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」，打開VoLTE。

同時到「設定」→「行動服務」→「WiFi通話」，開啟「在iPhone上進行WiFi通話」。

Android：

前往「設定」→更多→行動網路→開啟或關閉「啟用VoLTE」並下滑找到「Wi-Fi通話」開啟。各家機種設定可能略有不同，可參考型號說明。

各機型適用VoLTE服務，可透過各家電信公司網站進行查詢：《中華電信官網》、《台灣大哥大官網》、《遠傳官網》、《亞太官網》、《台灣之星官網》。

當使用4G手機發話時，網路訊號仍為4G，就代表使用VoLTE發話。若是使用Android手機，螢幕上方將會出現VoLTE圖示。（實際顯示依手機型號而有所不同)

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