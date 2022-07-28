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想取得《Final Fantasy》、《王國之心》資產 傳Sony有意收購遊戲公司Square Enix

聯合新聞網／ 楊又肇

Eidos Montreal創辦人Stephane D'Astous接受訪談時透露，Sony有意收購Square Enix位於東京的總公司，藉此取得《Final Fantasy》、《王國之心》等遊戲作品資產。

不過，Sony顯然對於Square Enix於日本以外持有遊戲工作室不感興趣，因此今年5月以3億美元價格向Embracer出售旗下Crystal Dynamics、Eidos Montreal，以及Square Enix Montreal等遊戲工作室，似乎與此筆交易有關，有可能作為準備出售之前的前置流程。

而在更早之前，市場也曾傳出Square Enix在與Embracer交易之後，將準備出售自身資產，但包含Sony、Square Enix都為對此作任何回應。

過去Sony與Square Enix維持深度合作關係，其中包含自1997年1月底登上PlayStation平台的《Final Fantasy VII》，以及目前在PlayStation 4、PlayStation 5平台獨佔發行的《Final Fantasy VII Remake》系列，而預計在明年1月推出的《魔咒之地》，目前也僅在PlayStation 5平台獨佔發行，並未計畫在Xbox平台推出。

若Sony確定收購Square Enix，加上日前確定收購的Bungie等遊戲工作室，預期將能進一步與收購動視暴雪ZeniMax Media的微軟抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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