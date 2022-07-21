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文字生成圖像AI工具DALL·E 開放100萬人大型公測

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
DALL·E是一種理解文字描述並產生圖像的尖端軟體。 示意圖／法新社
DALL·E是一種理解文字描述並產生圖像的尖端軟體。 示意圖／法新社

人工智慧研究組織OpenAI今天表示，100萬人渴望嘗鮮使用新的人工智慧（AI）工具DALL·E，運用這項工具只需文字描述即可創建圖像。

法新社報導，DALL·E是一種理解文字描述並產生圖像的尖端軟體，OpenAI正在對DALL·E進行大規模Beta測試。

儘管AI的到來讓人們擔心，從客戶服務到新聞業等領域，人類會被機器取代，但科技愛好者更將這項技術視為機遇而非威脅。

OpenAI官網上的影片顯示，DALL·E生成了北極熊彈吉他的圖像、無尾熊灌籃的照片以及名畫「蒙娜麗莎」，但髮型變成只留頭頂中間頭髮的莫霍克（mohawk）髮型。

OpenAI透過文章表示：「我們已經看到人們使用DALL·E為年輕的癌症患者製作音樂影片、雜誌封面，並將新穎的概念帶入生活。」

OpenAI指出，將在未來幾週內發送邀請給等待名單上的100萬人，以試用這項工具的最新版本。

由於擔心DALL·E和類似工具可能遭濫用在散布假訊息，OpenAI提到，已經跟研究人員和開發人員合作建立保護措施，以遏制DALL·E被濫用於欺騙等行徑。

OpenAI表示：「我們拒絕上傳含有真實臉孔的圖像，並試圖創造公眾人物的肖像，包括名人和傑出的政治人物。」

OpenAI指出，DALL·E內建的過濾器可阻止其政策禁止的暴力、政治、色情或其他內容，且該系統也避免做出對種族或性別的假設。

AI 人工智慧

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