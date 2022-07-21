為什麼Meta、微軟都要加入？「元宇宙標準論壇」成立最大目標曝光

讓我成為一級玩家！（遠目）

2022年6月21日「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum）成立，各科技巨頭Ｍeta、微軟、NVIDIA等公司的皆為其成員，主要目的是希望能夠推動「跨平台操作性」，使開發人員更輕易參與內容開發與創作；看到這則新聞，我想各位獺友們還是對這個組織，還有其目的不太了解，畢竟元宇宙的概念與範圍涉略甚廣，就讓編輯帶著大家一起來看看這個論壇到底是什麼吧！

元宇宙是什麼？為什麼需要標準？

相信不少獺友對元宇宙的印象跟編輯一樣，是從動畫《夏日大作戰》、或者前幾年很熱門的電影《一級玩家》而來，人類想像中的元宇宙往往不外乎「在虛擬實境裡擁有五感」，意同用身體瀏覽網路，而這可以包含線上會議投影、網路購物線上試穿、身臨其境的遊戲體驗等等，因此元宇宙可以視為「把3D空間套用在現在的2D網路上」。是的！在網路世界中，我們能夠使用的空間增加了一個維度！因為是新的空間，所以目前處於完全開放的狀態，各廠牌在未經討論的情況下開發的東西，規格就會不同，也因此無法共容，建立標準就是為了創造一個友善開發者的環境。

「元宇宙標準論壇」是什麼？跨平台操作性又是什麼？

解釋完元宇宙，那大家應該知道「元宇宙標準論壇」的目的了吧！它目前是不收費的組織，希望能夠推動「跨平台操作性」，並專注在「務實且可行的項目」，比如資源開發工具（open-source tooling）或駭客松（hackathons）等等，該論壇目前由 Khronos Group 主辦，並且公開向任何公司、組織或學術團體免費開放，只要於網頁中點擊「參與者協議」申請加入（請見下圖）。

目前主要參與成員有Meta（臉書）、微軟、Epic Games、Adobe、NVIDIA、高通、阿里巴巴、Sony、Unity 等，如上述可見，產業領域跨度很大。

試想假如每個公司都在各自開發自家的元宇宙，就很可能因為不同宇宙的格式不同，而跨宇宙就不存在「跨平台操作性」，簡而言之就是不同的宇宙間互不共容，缺點是很可能各巨頭為了成為「標準規格」而互不相讓，開發者沒有一個明確的格式去創造內容，進而拖慢整體產業發展。打個比方，所有的電腦都可以打開mp4檔案，那mp4這個檔案格式就是在各裝置中具有「跨平台操作性」的一種格式；反之，每次Mac輸出MOV影像檔案後，都要轉檔才能傳到Windows，這就是缺乏「跨平台操作性」。

「跨平台操作性」的優點是，內容可以在不同宇宙共容，藉此降低不同宇宙（廠牌、裝置）間的交換成本，廠商跟創作者理論上會更願意投入內容創作、開發，不過這個元宇宙標準論壇是自願性參與的團體，當然也有一些知名公司對此尚未表態（或是沒打算要參加），比如一向很有個性的Apple，或者鼎鼎大名的Google，雖然它們也正涉略元宇宙的領域，但好像對此沒有什麼回應，不知道獺友對此有什麼想法？

未知存在風險，元宇宙需要安全控管？

除了跨平台操作性以外，跟現有的2D網路一樣，跨國界的網路世界，會存在一些安全疑慮。Meta全球事務總裁Nick Clegg稱：「元宇宙是一個跨國界網路系統，因此需要建立公開和隱私的標準、規範、規則，才能讓元宇宙跨越各國法律管轄區運行。」然而，需要有足夠多的公司願意遵循，這樣的準則才會產生效用，畢竟沒有強制性，這意味著初成型的元宇宙可能還是存在風險的。

其實早有別的團體，已經開始為元宇宙的環境安全表示出疑慮，人工智能內容審核公司Spectrum Labs的資訊安全長Tiffany XingyuWang，在今年初時成立了Oasis Consortium（綠洲聯盟），制定了一份安全標準規則，並期望該規則可以成為業界共通的規範，Tiffany Xingyu Wang表示：「若元宇宙要持續發展，必須要有其安全性。」不過跟元宇宙標準論壇一樣，綠洲聯盟的參與者中，缺少一些目前正在著手開發元宇宙的關鍵巨頭，例如Meta就沒有參與其中。

編輯心得： 「元宇宙」（英：Metaverse）這個詞最早其實出現在1992年的科幻小說中，描述後科技時代的敗壞與淒涼，此後不斷在各種電影、動畫作品中出現，內容往往不外乎虛擬實境科技帶來的隱憂、混亂；然而時間來到2021年，隨著臉書正式從Facebook改名為Meta，似乎一切不再科幻了，人類漸漸把科幻變成科技了～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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