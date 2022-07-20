安卓不收錢…蘋果遭控從Apple pay獲取每年300億利潤
蘋果再度因為Apple Pay陷入壟斷爭議，18日遭集體訴訟，控訴蘋果透過Apple Pay政策，從信用卡發卡機構非法獲取高額利潤，據了解蘋果每年收取高達10億美元（約台幣300億元）費用，違反聯邦反壟斷法。
根據《apple insider》報導，美國信貸聯盟Affinity Credit Union在美國加州北區地方法院提起的訴訟，指控蘋果壟斷iPhone上的非接觸式支付，並向發卡機構收取費用以提高利潤，這讓蘋果在2019年賺進了10億美元（約台幣300億）。
Hagens Berman律師事務所過去與蘋果打電子書的定價問題，成功與蘋果談成4.5億美元的電子書定價和解協議。根據這間事務所的新聞稿中表示，蘋果在兩面向違反壟斷法，第一個是蘋果把行動裝置和專有的行動錢包綁定。強迫iOS用戶只能使用Apple Pay。另外，蘋果也向Apple Pay的發卡機構收取費用，但這項服務在Android卻是免費。
根據訴訟文件來看，Android系統的Google Pay和Samsung Pay都不會向發卡機構收取任何費用，但蘋果每年費用接近10億美元（約台幣300億），估計到了2023年將會增加到40億美元（約台幣1,200億）。
Hagens Berman律師事務所聯合創辦人史蒂夫（Steve Berman）表示，從帳面上來看，蘋果向發卡機構收取的費用看起來很少，但真正魔果卻是藏在蘋果政策的細節中，這些費用累計起來相當驚人。
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