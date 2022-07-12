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微軟攜手高科大、Turing Drive與凌華 打造亞洲首部以Azure AI驅動的自駕車

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟宣布與高雄科技大學、Turing Drive (台灣智慧駕駛)，以及凌華科技合作，共同打造以Azure AI服務平台驅動的自駕車，強調以完整佈署環境與高度整合開發資源，縮減研發所需人力成本與自駕車模型訓練時間，藉此加速自駕車發展。

因應全球數位轉型趨勢，高雄科技大學近年以自駕車研發與雲端科技做為未來重點發展，結合高雄科技大學研發長郭俊賢過去研發燃料電池專業技術，結合微軟Azure AI服務平台雲端運算資源，藉此推動台灣學術界無人載具研發。

而此次合作採用Azure AI服務平台運算資源，分別如下：

• 透過Azure Machine Learning打造高效且友善的開發環境：高科大將凌華自駕車開源社群軟體Autoware置於Azure Machine Learning平台進行測試與模擬，包含控制行車方向、軌跡等，運用Azure Machine Learning提供各項工具與服務，加快模型訓練過程，例如透過自動輔助的標註工具降低60%以上的標註時間，藉此快速累積訓練資料集。

另外，藉由Azure Machine Learning與MLOps功能整合，更可讓30人以上團隊成員，同時針對相同模型做調校，有效降低實際上路會遇到的棘手問題。

• 藉由自訂視覺服務 (Custom Vision)快速辨識障礙物：透過Azure認知服務 (Azure Cognitive Services)的自訂視覺 (Custom Vision)，使得高雄科技大學可以快速進行路上影像辨識，精確判斷障礙物的位置，並且進行安全規避。

• 高效運算資源支援3D光達感測器增加行車安全：將3D光達感測器放置於Azure虛擬機器上，透過Azure雲端服務可擴展及彈性運算資源，支援光達感測器即時掃描周遭環境、計算與障礙物的距離，並且整合3D地圖、物件檢測及各項辨識應用，更與Autoware的導航與控制模組整合，進行整車系統運作模擬，提供可靠的環周物件感知能力及導航與控制系統，確保自駕車行進的安全。

過往自駕車從開發到實際上路需克服數據的儲存、加值、運作，以及繁複的測試流程，並且需要整合多個不同的自駕車軟體，使得進入門檻相對較高。但透過微軟Azure平台完整服務，可大幅減少研發的時間，實現「單一平台、輕鬆開發、所得即所見」的優勢，將雲端平台高效的模擬及運算能力與自駕車載體結合，透過容易使用的服務與操作介面降低學習與使用門檻，藉此讓更多學生參與，深度體驗雲端進而擁抱雲端。

整合Turing Drive與凌華科技軟硬體，展現台灣自駕車研發綜效

為了提升整體自駕車研發效能，高雄科技大學在自駕車研發過程中，除了導入微軟Azure AI服務，更與Turing Drive及凌華科技合作，期望透過高科大研發人才、微軟Azure AI服務平台，結合Turing Drive與凌華科技的軟硬體實力，藉此發揮彼此合作優勢。

其中，Turing Drive首度採用微軟 Azure AI服務開發自駕車模組，透過Turing Drive於中小型巴士及慢速車等車輛平台的開發經驗，以及在封閉、半開放、開放市道路等多種場域運行的自駕研發成果，搭配凌華的邊緣運算服務，加上Azure雲端平台的高度整合性、容易上手、高效率與提供在地支援等優勢，大幅縮短開發時間，使得整體研發到展現優異的成果，僅需花費兩個月即可完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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