嚇！外媒爆Uber曾每年花費9000萬美元遊說 躲避監管問題
英國衛報報導指稱，從取得時間介於2013年至2017年間，總數約達12萬4000份文件內容顯示，Uber在當時於全球市場擴張業務發展時，曾以多項可能涉及違法、遊走職業道德邊緣的作法深入全球市場，其中還包含以每年高達9000萬美元費用進行遊說及處理公關事宜，甚至還設計一鍵銷毀數據資料功能，企圖躲避監管問題。
在相關報導中，更指出Uber曾經試圖遊說現任美國總統拜登 (Joe Biden)，以及德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)與英國前財政大臣奧斯本 (George Osborne)，而現任法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)則涉及秘密協助Uber進行遊說，以利其業務在歐盟境內運作。
在此份被稱為「Uber Files」的文件內容中，顯示Uber在初期創立時，為了快速在更多市場擴張發展，曾經利用傳統計程車司機、業者抗議情況，甚至引發激烈反彈行為，藉此獲取各界支持，同時設法躲避監管機構審查。
而在文件內容中，更能看見Uber共同創辦人、前任執行長Travis Kalanick在與其他主管對話中宣揚透過暴力形成對立，藉此透過發起爭議的作法，配合提供高額補助壓低整體乘車費用，並且凸顯傳統計程車收費無法事先估算、收費方式不方便等問題，藉此吸引更多使用者支持Uber服務。
但在另一方面，Uber卻設法規避合作司機本身並未取得合法租賃車輛駕駛執照，以及本身透過白牌車輛提供服務為主的運作方式，因此也引起不少質疑。不過，每當Uber司機因為爭議遭計程車業者攻擊，或是因為傳統計程車司機提供服務發生問題時，Uber隨即就會藉機迎合話題，並且尋求公眾與政府機構支持。
甚至為了避免監管問題，Uber還設計可一鍵銷毀數據資料的功能，避免警方等監管機構獲取相關數據內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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