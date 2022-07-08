暴雪娛樂總裁透露 2023年將恢復舉辦實體形式的BlizzCon活動
繼過去在2019年11月舉辦BlizzCon活動，暴雪娛樂總裁Mike Ybarra在接受洛杉磯時報 (Los Angeles Times)訪談時透露，將計畫在2023年恢復舉辦BlizzCon活動，同時更透露將以實體形式再次於安納漢展覽中心舉辦。
Mike Ybarra表示，目前暴雪娛樂新任執行製作人April McKee已經著手策劃活動相關細節，預計會在2023年再次舉辦BlizzCon活動。
在此之前，因為受到新型冠狀病毒疫情影響，因此暴雪娛樂接連取消2020年與2021年的BlizzCon活動，進而以線上形式的BlizzConline活動取代。而去年因為公司內部性騷擾、兄弟會文化等問題影響，暴雪娛樂後續確定取消所有BlizzCon相關活動，但強調將以安全、友善且多元包容形式舉辦活動，並且持續與玩家交流。
而對於公司內部問題，Mike Ybarra也強調將致力改善公司內部文化，並且認為可以透過遊戲連接更多互動情感，同時也希望能讓公司成為更好的遊戲創作工作環境。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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