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新增鎖定模式，蘋果讓iPhone、iPad與Mac可阻擋間諜軟體攻擊

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果宣布預覽名為「Lockdown Mode」 (鎖定模式)的新功能，將可在搭載iOS 16、iPadOS 16，以及macOS 13 Ventura的裝置上增加額外保護，避免受到私人企業、國家政府支持的僱傭間諜軟體侵害。

預計在今年秋季隨著iOS 16、iPadOS 16，以及macOS 13 Ventura一同釋出的「Lockdown Mode」，藉此讓使用iPhone、iPad或Mac機種的使用者能額外獲得額外保護，避免存放在裝置上的資料遭間諜軟體竊取，讓企業、政府機構使用者能更加安心。

「Lockdown Mode」將提供以下保護功能：

• 訊息：除了影像之外，阻擋大多數訊息附加類型，並且停用連結預覽等部分功能。

• 網站預覽：停用即時編譯 (JIT) 等特定的複雜網路技術，除非使用者從「Lockdown Mode」將信任的網站排除。

• 蘋果服務：若使用者並未事先向發起者送出通話或要求，將阻擋傳入的邀請或服務要求，包括FaceTime通話。

• 當iPhone鎖定時，將限制與電腦或配件的有線連結。

• 在「Lockdown Mode」開啟時，將無法安裝描述檔，裝置亦無法加入行動設備管理 (MDM)。

除了宣布預覽「Lockdown Mode」功能，並且計畫在今年秋季隨著新版作業系統釋出，蘋果更在去年提撥1000萬美元作為威脅研究資金，此次為了進一步強化安全防護，此次更在蘋果安全獎金計畫建立新類別，將以最高200萬美元獎金吸引更多人挖掘「Lockdown Mode」功能漏洞，並且協助改善防護措施。

另外，蘋果更計畫捐助1000萬美元資金，藉此支持調查、揭露，並且阻止高度的針對性網路攻擊，或是由國家支持、由私人企業開發的僱傭間諜軟體及組織攻擊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

間諜 網路攻擊

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