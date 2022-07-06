無印良品攜手本田 於中國大陸推出電動自行車「素-MS01」

過去就曾與芬蘭Sensible4跨界合作可對應各類天候使用的自動駕駛巴士Gacha，同時也曾與Gogoro推出聯名款Gogoro VIVA Plus 無印白，無印良品 (MUJI)近期透露與本田技術合作，將在中國市場推出電動自行車「素-MS01」。

這款電動自行車是由無印良品與本田在中國合資公司—新大洲本田合作，由無印良品藝術總監原研哉設計，採用無印良品旗下H型單車設計靈感，搭配無印良品產品簡約風格，並且以單人乘坐設計，在動力部分也保留腳踏板機構，當電力不足時即可以腳踏方式驅動。

整體設計則融合本田車輛經驗，其中採用17吋真空胎，藉此對應各類路面騎乘，並且配置400W電機，最高車速可達時速25公里，本身配48V/20Ah三元鋰電池，搭配EBS電力回收系統，最高約可對應65公里騎乘距離，在一般鄰近範圍代步使用情況下，大約每週充電1-2次即可。

「素-MS01」總計推出黑、白兩款配色，預計在中國市場以限量5000台數量銷售，建議售價為人民幣4980元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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