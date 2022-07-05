台灣微軟臉書粉專被盜 封面頭貼全消失還被迫「遷居胡志明市」
台灣微軟Windows的臉書專頁昨（4）日驚傳被駭客盜用，不僅封面、頭像均遭撤除，地址也被更改至越南胡志明市，甚至連管理團隊都被全數踢出粉專，災情慘重引來眾多網友在粉專底下留言朝聖。
台灣微軟Windows臉書粉專用於發布微軟產品的相關資訊，追蹤數至今累計破4千萬人，台灣微軟消費通路事業處資深行銷協理白慧蘭卻在昨日於私人臉書透露，台灣微軟的臉書粉專遭駭客入侵，導致封面、頭貼的照片全數消失，公司位置被竄改為越南胡志明市，更離譜的是整組管理團隊均被踢出粉專，令白慧蘭辛酸表示，「這個資安......是要讓花了精力、花了台幣經營粉專的企業，該如何是好呢？」
實際上這並非台灣微軟粉專首次被駭，上個月初也曾傳出類似情形，當時粉專頭像被換成一位陌生男子的自拍照，封面也改成了男子在家翹腳打電玩的照片，當時粉專很快就回復原狀，但此次因管理員全數失去管理權限，目前仍尚未復原，若要取回權限恐怕得向 Facebook 進一步提出申訴。
許多網友知曉此事後紛紛至粉專的貼文留下「朝聖」、「到此一遊」、「卡一下」等字樣，有人打趣說，「這個故事告訴我們別相信微軟的防毒軟體」、「恭喜微軟台灣遷居胡志明市」、「是不是用ie登入所以被盜」，也有人為微軟加油打氣，「希望微軟早點拿回自己的粉絲專頁」、「祝帳號早日拿回」。
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