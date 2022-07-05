沃爾瑪收購AR光學技術公司 擴大眼鏡等產品虛擬試戴服務

Walmart近期收購AR光學技術業者Memomi，藉此強化其眼鏡等產品虛擬試戴服務，將使超過2800家Walmart營業據點，以及超過550家隸屬Walmart的倉儲式商店SamsClub提供更便利的虛擬試戴服務。

實際上，Memomi旗下AR技術可應用在更多虛擬試戴場景，其中更涵蓋美妝、服飾、配件、鞋款等產品類別，但目前Walmart顯然僅先將Memomi技術應用在眼鏡類產品虛擬試戴。

目前Memomi已經與絲芙蘭 (Shphora)、雅詩蘭黛 (Estée Lauder)、Dior、YSL、sisley、GIORGIO ARMANI等品牌合作，透過其軟體技術打造可對應虛擬試妝、換衣的數位鏡子等產品，同時也從2019年與Walmart進行合作。

而由Walmart收購後，Memomi共同創辦人Salvador Nissi Vilcovsky與Ofer Saban都將加入Walmart團隊，而當監管機構批准此項交易後，Memomi團隊成員也會加入Walmart全球技術團隊。

不過，Walmart並未透露收購Memomi的具體金額，同時也未說明Memomi目前對外合作服務是否會繼續維持。

除了收購Memomi，先前Walmart也藉由收購Zeekit技術資源，讓使用者能透過AR技術確認家具類產品擺放在家中的情況，藉此判斷原本挑選家具大小、風格是否合適。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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