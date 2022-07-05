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吉利旗下「星紀時代」取得魅族股權 未來將維持獨立運作

聯合新聞網／ 楊又肇

中國吉利日前以旗下手機公司星紀時代取得魅族近8成股權之後，稍早在杭州進行的戰略投資簽約儀式中，確定由星紀時代取得魅族79.09%股權，未來將使魅族維持獨立運作，同時也將在明年推出旗艦手機產品。

而未來將由黃質潘繼續擔任魅族執行長，星紀時代副董事長沈子瑜則將兼任魅族董事長。此次簽約儀式中，魅族創辦人黃章也一同出席，但不少市場看法認為在吉利透過星紀時代取得魅族郭辦控制權之後，實際也凸顯屬於黃章創立魅族的時代已經結束。

未來魅族將聚焦在多終端、全場景，以及沉浸式融合體驗的合新產品發展，同時也預期會與吉利產品有更多整合互動。

吉利去年宣布成立手機公司星紀時代，目標打造不侷限在中國市場，更計畫布局全球市場的手機產品，同時將與汽車智慧化應用銜接，更計畫讓手機能與低軌道衛星通訊技術對接。

除了手機與通訊相關產品，星紀時代似乎也計畫打造擴增實境眼鏡裝置，或許將銜接未來元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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