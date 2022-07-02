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美國聯邦通訊委員會批准Starlink衛星連網服務可在移動情況下使用

聯合新聞網／ 楊又肇

美國聯邦通訊委員會 (FCC)批准SpaceX可將旗下Starlink衛星連網服務用於飛機、船隻、車輛等交通載具使用申請，意味未來使用者將可讓Starlink衛星連網服務隨處使用，而非僅侷限在定點位置。

依照美國聯邦通訊委員會國際部門負責人Tom Sullivan表示，在此次授權協議中，將允許Starlink衛星連網服務轉型成為行動服務項目，藉此滿足市場對於行動上網使用需求，同時也能讓網路服務帶到更多應用場景，例如讓使用者能在網路基礎建設不足之處上網，或是在原本難以取得網路資源的航班、船隻航線上使用網路服務，甚至也能在緊急狀況下作為備援網路使用。

目前Starlink已經發射約2700顆衛星，接下來更計畫發射更多衛星擴大網路覆蓋範圍，進而引起亞馬遜不滿，認為其衛星數量顯得太多，可能影響其他同業競爭，甚至也有其他看法擔心Starlink發射衛星數量可能造成其他通訊服務干擾，或是影響星體觀測等。

因此在此次授權協議內容裡，美國聯邦通訊委員會也要求Starlink必須承擔日後營運時可能面臨調整或限制，避免影響其他同樣提供衛星連網服務業者競爭權益。

不過，協議內容並未說明是否同意Starlink以12.2至12.7GHz之間頻段擴大其衛星網路服務應用規模。在此之前，包含RS Access、Kuiper Systems在內衛星連網服務業者均對此表示反對，強調12GHz頻段不應被特定業者獨佔使用，認為Starlink可藉由其他頻譜資源擴大業務發展。

而在美國聯邦通訊委員會原本計畫中，將以12GHz頻段作為未來5G網路擴展資源，同時也也討論能否以頻譜資源共享方式，讓非對地靜止固定的衛星服務 (NGSO FSS)與多通道視訊數據分發服務 (MVDDS)能共同透過12GHz頻段運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 SpaceX

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