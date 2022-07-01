Intel展示8波長雷射陣列技術 成未來小晶片處理器應用關鍵
Intel實驗室宣布在整合光子研究取得重大進展，預期將推動資料中心運算晶片之間，以及整體網路通訊頻寬技術成長。
在Intel實驗室最新研究中，透過多波長整合光學為基礎，展示一款全面整合至矽晶圓的8波長分散式回饋 (DFB)雷射陣列，並且對應±0.25分貝 (dB)輸出功率均一性表現，並且將波長間距均一性控制在±6.5%。
而此項技術進展，將能創造符合未來應用需求的光源，例如用於人工智慧、機器學習等新興網路密集運算負載中，藉由共同封裝光學與光學運算互連設計。此次提出的8波長分散式回饋雷射陣列，以Intel旗下300mm矽光子製程製造，並且能維持穩定波長輸出。
隨著製程技術持續下探，同時從1980年開始藉由光纖傳輸方式取代傳統銅線的作法也持續精進，目前已經有越來越多運用光學原理進行資料傳輸的技術發展，同時藉由高密度波長分波多工 (DWDM)技術的共同封裝光學解決方案，更可在提升傳輸頻寬之餘，大幅縮減光學晶片實際尺寸。
Intel此次提出技術，則是透過旗下商用300mm混合矽光子平台設計、製造8波長DFB陣列，在三五族化合物半導體晶圓接合之前，使用先進的微影技術在矽當中定義波導光柵 (waveguide grating)，相比目前用於製作3吋或4吋三五族化合物半導體晶圓的傳統雷射，將能維持更穩定的波長均一性，甚至在環境產生溫度變化時也能維持穩定。
未來此項技術將成為推動光學運算互連小晶片 (chiplet)產品的關鍵，並且套用在日後打造CPU、GPU與記憶體產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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