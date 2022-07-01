想吸引更多iPhone用戶 Google更新轉移程式、推更多元應用服務

在蘋果持續讓使用者更方便從Android手機轉換至iPhone之後，Google稍早也宣布更新其轉移到Android的應用程式，讓更多iPhone使用者可以輕易地將資料移轉到Android 12版本以後的手機，並且加入硬體設計更多元、提供更多應用服務的Android陣營。

Google強調，新版轉移應用程式將更容易讓iPhone使用者更換手機，並且透過有線或無線方式，將原本存放在iPhone上的聯絡人、日曆、照片等資料移轉到新款Android手機，目前更可直接對應Android 12版本以上的手機使用。

而移轉到Android陣營，Google更強調在手機選擇更加多元，甚至可以依照個人需求選擇不同尺寸螢幕規格，或是使用可凹折螢幕設計的手機產品，另外也能挑選聚焦遊戲體驗，或是強化拍照、錄影功能的手機產品。

同時，Google更強調在Android手機可以使用更進階的RCS簡訊使用體驗，甚至可以隨時透過Google Meet使用視訊通話功能，即便聯絡對象是iPhone，亦可透過網頁版FaceTime進行「面對面」溝通。而在iPhone上使用的各類應用服務，通常在Android平台上也能使用，甚至可以使用蘋果推行的Apple Music串流音樂服務。

跟蘋果產品生態系的使用體驗相同，Google說明Android手機也能與Chromebook、Wear OS智慧手錶、Google TV等裝置連動，同時諸多Google應用服務如Google Maps、Google Search、Gmail、Google Assistant等服務，都能協助改善日常生活上的疑難雜症。

至於透過「鄰近分享」功能，Google也將讓Android手機與Chromebook裝置之間的資料共享變得簡單，甚至可以透過無障礙套件設計，讓手機各項功能變得更容易使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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