強制蘋果換成USB-C又增一國！巴西也喊話：跟進歐盟
巴西也跟進歐盟統一充電口的政策！隨著歐盟立法通過，所有中小型的手持可攜電子裝置都必須在2024年秋季前，完成以USB-C為統一充電口後，充電功率較高的筆電類，也須在2025年年底前完成統一。巴西也喊話加入統一的「國際充電線」行列，也將時程較歐盟的規定提前，於2024年7月1日開始生效。
歐盟此舉意在減少電子垃圾的浪費。隨著立法通過，蘋果公司要在歐洲銷售所有產品，若未全面更新成USB-C線，可能就需要為歐洲運送特殊的USB-C iPhone型號。
根據巴西國家電信局Anatel最新公告指出，該項提案是參考歐盟法案及美國參議員的提議，巴西將於2024年7月1日起，凡在巴西販售的手機須採用USB-C，除方便消費者使用外，也能有效減低電子垃圾。
目前該法案仍在公開諮詢階段，公開諮詢將至當地時間8月26日截止。該諮詢法案內容稱，USB Type-C的充電接口，已是被大多數的全球製造商廣泛使用的充電接口，並在 EN IEC 62680-15 系列的歐規下被國際認可。
隨著巴西的加入，與美國多名民主黨參議員也紛紛提案下，蘋果恐將備感壓力，更換成USB-C只是時間早晚的問題。
iPhone用Lightning充電孔已邁入第10年，僅管歐盟執委會一再表示相關決定並非針對蘋果公司，但預料蘋果將首當其衝、影響最大。蘋果大概從未想過，iPhone的Lightning充電孔會成為一種「國際連線運動」。
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