快訊

台股面臨萬五保衛戰 早盤一度挫逾240點、台積電開盤跌7.5元

外交部長吳釗燮確診 居家隔離期仍繼續處理公務

內政風雲不只警署…蘇揆意志一把抓 部長們被消失

強化可凹折螢幕技術 三星傳撒3億美元收購德國這家公司

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，三星旗下Samsung Display以約3億美元價格收購位於德國布魯薩爾的顯示設備新創公司Cynora GmbH，藉此取得其OLED螢幕技術，以及相關技術專利內容。

依照彭博新聞報導，目前Cynora GmbH已經在近日解散公司成員，因為在此筆交易中，似乎未包含工程技術人員等，僅涵蓋OLED螢幕技術與相關技術專利。

在此之前，三星就已經與LG等業者共同投資Cynora GmbH。而在此筆交易之後，Cynora GmbH可能將會併入Samsung Display，同時也預期會改變現行對外合作關係。

而收購Cynora GmbH的目的，三星顯然是為了取得其可凹折OLED顯示螢幕技術，另外也包含藉由藍光與綠光提升色彩顯示對比，並且降低整體功耗的技術內容，藉此強化本身在手機顯示螢幕，以及電視等產品的顯示技術發展。

近期傳聞透露，三星今年預計推出的新款螢幕可凹折手機，預期將使凹折處的痕跡變得更小，同時也將使耐用度大幅提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 德國

延伸閱讀

「男子氣概有毒」最好例證？強生：普亭若是女人 就不會有俄烏戰爭

Audi 將中國蔚來汽車告上法庭 究竟發生什麼事？

三星顯示器3億美元買德新創事業Cynora 獲OLED面板技術

Mercedes-Benz Vision EQXX又創下續航紀錄　不充電從德國開到英國！

相關新聞

持iPhone紀錄小孩出生時刻 尪手殘一動作誤曝她「私密照」給婆家人

紀錄寶寶降臨是一件幸福的事，但對一名國外女子來說，卻反成為她人生最尷尬的一刻，原因在於先生為寶寶拍照的時候「手殘」，不小心拍到她的私密處，而照片還被婆婆轉傳，導致婆家人全都看到了她的下體...

強化可凹折螢幕技術 三星傳撒3億美元收購德國這家公司

相關消息指稱，三星旗下Samsung Display以約3億美元價格收購位於德國布魯薩爾的顯示設備新創公司Cynora GmbH，藉此取得其OLED螢幕技術，以及相關技術專利內容。

NVIDIA與西門子深入合作數位雙生技術 以Omniverse平台創造工業元宇宙

先前已經與NVIDIA合作Omniverse平台應用的西門子，目前將進一步與NVIDIA深入合作，透過旗下Siemens Xcelerator平台與NVIDIA Omniverse平台結合，預計創造更真實的數位雙生，並且串連從邊緣到雲端、以軟體定義的人工智慧系統。

SpaceX將佈署3萬顆衛星 激亞馬遜致信FCC擔憂「有點多」

亞馬遜稍早致信美國聯邦通訊委員會 (FCC)，表示競爭對手SpaceX為了升級其Starlink衛星連網服務，計畫佈署3萬顆第二代衛星的數量「有點多」，可能將影響亞馬遜日後同樣推行的衛星連網服務。

Netflix亞太主管：將複製亞洲成功經驗 至其他新興市場

影片串流業者Netflix上季用戶不增反減，使市場跌破眼鏡，目前正把焦點轉向亞洲，期盼在這個用戶續增的市場維持成長，也設...

中華郵政和遠傳合作 即日起friDay理財App可查郵局餘額

中華郵政即日起和遠傳電信合作，辦理開放銀行(Open Banking)第二階段，郵政儲戶可下載「friDay 理財+」A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。