強化可凹折螢幕技術 三星傳撒3億美元收購德國這家公司
相關消息指稱，三星旗下Samsung Display以約3億美元價格收購位於德國布魯薩爾的顯示設備新創公司Cynora GmbH，藉此取得其OLED螢幕技術，以及相關技術專利內容。
依照彭博新聞報導，目前Cynora GmbH已經在近日解散公司成員，因為在此筆交易中，似乎未包含工程技術人員等，僅涵蓋OLED螢幕技術與相關技術專利。
在此之前，三星就已經與LG等業者共同投資Cynora GmbH。而在此筆交易之後，Cynora GmbH可能將會併入Samsung Display，同時也預期會改變現行對外合作關係。
而收購Cynora GmbH的目的，三星顯然是為了取得其可凹折OLED顯示螢幕技術，另外也包含藉由藍光與綠光提升色彩顯示對比，並且降低整體功耗的技術內容，藉此強化本身在手機顯示螢幕，以及電視等產品的顯示技術發展。
近期傳聞透露，三星今年預計推出的新款螢幕可凹折手機，預期將使凹折處的痕跡變得更小，同時也將使耐用度大幅提升。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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