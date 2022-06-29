VMware以Project Arctic項目持續推動多雲發展 讓更多在地化服務順利上雲運作

去年在VMworld 2021期間宣布推出Project Arctic項目，將使既有vSphere服務網基礎設施即服務 (IaaS)架構發展，讓企業能依照當下需求即時調整虛擬化應用服務規格，同時也能串接多雲架構應用，甚至可以更敏捷地在多雲架構下移轉服務，讓企業在混合雲、多雲平台佈署能有更大彈性。而在此次說明中，VMware則是進一步說明Project Arctic項目細節，並且將推出vSphere+和vSAN+兩項升級版本服務，藉此強化企業在地雲端應用需求。

在目前VMware產品發展策略中，將會更全面走向多雲、現代化應用服務，並且加上服務訂閱使用模式，讓企業、管理者或開發者能夠依照需求快速彈性佈署服務。

而去年提出的Project Arctic項目，則是進一步將雲端優勢帶到在地化工作負載，並且讓更多原本仰賴在地化佈署的企業，可以更放心上雲，甚至進一步銜接日後的多雲架構發展。

同時，VMware更強調基於現行與政府機構、銀行單位等存放諸多機敏資料的使用需求，Project Arctic項目提供服務亦可保障資料存放安全。

以此次提供升級的vSphere+與vSAN+服務，更讓在地化資料儲存需求調整更有彈性，進而讓企業能更敏捷地依照服務佈署需求即時動態調整，甚至可以透過集中形式管理使用，另外也能藉由自動化形式簡化管理難度，本身更具備資料備援功能，以利在各類雲端災難、勒索軟體威脅下恢復資料，讓服務運作不受影響。

在新版Project Arctic項目之下，企業將能藉由先前提出的Tanzu解決方案組合，更方便地建構各類以Kubernetes打造的容器化服務，意味將能更有彈性地佈署更多元的雲原生現代化應用服務。

對於開發者而言，則無須改變過往使用模式，並且能更方便管理調整服務所需運作環境佈署細節。而對於管理者來說，則是更方便掌握各類服務運作情況，尤其越來越多服務以多雲架構佈署，更有許多服務以邊緣形式運作，在Project Arctic項目架構之下，將能更直覺方式管理。

另外，Project Arctic項目將更有助於推動在地化服務上雲發展，並且能配合訂閱使用模式簡化管理佈署模式，對於企業而言，將能以更具彈性、敏捷形式推動服務發展。

至於推動Project Arctic項目，最主要是為了強化既有vSphere及vSAN服務，並且讓企業能以更具彈性、快速方式佈署服務，同時也有助於讓原本僅以在地化形式佈署的服務上雲，另外亦可簡化開發者、管理者工作流程，讓服務佈署、管理可以變得更簡單，進而實現更龐大的企業上雲與現代化應用服務發展動能，更強調現行與微軟、甲骨文、IBM、Google、AWS等公有雲業者合作關係都不會受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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