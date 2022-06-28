Windows 8.1明年1月10日說拜拜 但全球仍有超過3%使用量
微軟稍早宣布，過去代號為「Blue」，並且在2013年10月17日第一個正式版本的Windows 8.1，將在2023年1月10日終止延伸技術支援服務，意味將讓此款作業系統正式走入歷史。
實際上，微軟早在2018年1月9日就已經結束Windows 8.1主要技術支援服務，並且確定在2023年1月10日結束所有延伸技術支援。
Windows 8.1主要是針對Windows 8所作更新，主要改善當時改以動態磚為主的使用模式，讓使用者能重新使用傳統「開始」選單，藉此貼近原本的Windows作業系統使用邏輯，而後續推出的Windows 10基本上也延續「開始」選單操作模式，甚至後續更將「開始」選單改為「Windows」選單，直到Windows 11又再次做了調整，但基本上仍維持原本使用邏輯。
目前使用Windows 8.1作業系統的比例不高，因此結束技術支援之後的影響不大，但微軟仍建議Windows 8.1使用者可以升級至新版作業系統。而考量作業系統檔案結構上的差異，微軟更建議Windows 8.1使用者可以先將作業系統升級至Windows 10，再從Windows 10作業系統環境升級為Windows 11，並且建議在升級過程先做好檔案備份。
依照市調機構GlobalStats的統計，全球地區直到今年5月仍使用Windows 8.1作業系統的比例仍有3.23%，而維持使用Windows 7作業系統的比例則有13.77%。
至於去年推出的Windows 11實際使用比例僅為2.67%，最多人使用的還是Windows 10，佔比達78.48%。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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