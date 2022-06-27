火車時刻表失控？用手機怎麼拍都是亂碼 內行曝：是人眼好騙

不少人都會用手機紀錄旅程點滴，不過日前有一名網友拍下火車月台跑馬燈，不管怎麼拍都顯示出「一條一條」看似亂碼的奇怪現象，不禁令他擔心難道是手機設備出狀況，但貼文一出引來許多網友留言解答，直言「其實只是人眼太好騙」。

這名網友在PTT發文問到「用手機拍火車站月台的跑馬燈會變這樣？」他分享用手機拍跑馬燈的畫面，明明用肉眼直接看是「正常顯示、不會動」的字幕，不解為何從手機螢幕觀察卻是「快速上下跑動」的字幕？就連拍下來的照片也是無法抓取完整字幕的狀況，讓他不禁擔心難道是手機壞了？

網友透過手機拍攝火車月台跑馬燈上的時刻表，卻發現不管怎麼拍都會出現「亂碼」。 圖擷自 PTT

疑問拋出後，網友們紛紛留言解答「不是手機問題，是肉眼太好騙」、「拍攝秒數太短，無法捕捉完整的字幕」、「因為LED是一次點亮一排，快速切換來顯示的」、「曝光時間不夠」、「LED跑馬燈是利用視覺暫留，一次點亮一排，但速度快到你以為是同時顯示，你的相機頻率剛好和LED的更新頻率相同，所以只拍到一條線」。

更有內行人進一步說明，「這是視覺暫留的應用，人眼能保留0.1至0.4秒的影像，所以當相機快門時間大於0.4秒才可能照得到完整影像」、「像是日光燈、螢幕顯示器都是閃爍顯像，肉眼辨識為連續影像是因為更新頻率超過人體反應時間才沒感覺，如果想要拍出閃爍瞬間，就要把快門設定小於1/60秒」。

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