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Qualcomm將提前在11月中旬 舉辦Snapdragon Tech Summit技術大會秀新貨

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Qualcomm過去幾年都選擇在12月初舉辦Snapdragon Tech Summit技術大會，但今年顯然將提早至11月中旬舉辦，並且對外揭曉新一代Snapdragon 8 Gen 2等處理器產品。

依照Qualcomm官網顯示資訊，預期將在今年11月14日至17日期間舉辦第五屆Snapdragon Tech Summit技術大會。

而從不少活動開始恢復以實體形式舉辦，Qualcomm今年度的Snapdragon TechSummit技術大會，或許可能恢復以實體形式進行，但預期也會保留線上互動形式。

至於新款處理器產品，沒意外將會以升級款Snapdragon 8 Gen 2處理器為主，另外也可能更新其他處理器產品，例如針對掌機產品打造的Snapdragon G3x Gen 1處理器後繼產品，以及針對筆電產品打造的新處理器。

不過，藉由NUVIA技術打造的全新自主架構設計處理器產品，似乎還需要一點時間完成，因此會在較晚時間點推出，預計最快在2023年問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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