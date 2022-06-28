Qualcomm將提前在11月中旬 舉辦Snapdragon Tech Summit技術大會秀新貨
雖然Qualcomm過去幾年都選擇在12月初舉辦Snapdragon Tech Summit技術大會，但今年顯然將提早至11月中旬舉辦，並且對外揭曉新一代Snapdragon 8 Gen 2等處理器產品。
依照Qualcomm官網顯示資訊，預期將在今年11月14日至17日期間舉辦第五屆Snapdragon Tech Summit技術大會。
而從不少活動開始恢復以實體形式舉辦，Qualcomm今年度的Snapdragon TechSummit技術大會，或許可能恢復以實體形式進行，但預期也會保留線上互動形式。
至於新款處理器產品，沒意外將會以升級款Snapdragon 8 Gen 2處理器為主，另外也可能更新其他處理器產品，例如針對掌機產品打造的Snapdragon G3x Gen 1處理器後繼產品，以及針對筆電產品打造的新處理器。
不過，藉由NUVIA技術打造的全新自主架構設計處理器產品，似乎還需要一點時間完成，因此會在較晚時間點推出，預計最快在2023年問世。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 【周報】我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 還沒玩《糖豆人》必看！怕被洗掉Steam帳號？綁定Epic Game、登入方式「微難搞」注意2大點
▪ 他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災
▪ 【實測】《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言