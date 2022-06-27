方便又好用！10大網友最愛的「叫車APP」

這些叫車APP你覺得哪家最讚？

自從Uber崛起進入到台灣市場後，大大改變了台灣小黃計程車生態，許多老字號計程車品牌紛紛轉型成多元化計程車，除了讓民眾可以在網路上預約外，也能透過手機APP叫車，而過往隨著跳表算車資的模式，也轉換成能預估車資、電子支付的方式，比起以前只能靠打電話或路邊攔車，現在叫車真的方便不少。

只是手機裡有這麼多叫車APP，究竟哪些才是網友心中最愛用的？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶大家看網友最愛的10大叫車APP，下次叫車記得就下載它來使用！

image source:flickr 玄 史生





10.來！叫車吧！

「來！叫車吧！」是肯驛國際推出的叫車APP，整合市場上所有關於行的資源共享平台，提供消費者最多元化的出行服務，若是短搭乘，民眾36小時前就可預約，更有全年無休的24小時客服、人性化的訂單管理機制，搭過的都表示：「方便，價格合理，司機素質也不錯」、「叫車吧不錯，但只有台北地區，要提早叫」。

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9.大豐衛星車隊

成立已有40多年歷史的大豐衛星車隊，PTT上就有網友提到大豐在新店、文山生意很好，老一輩都還是習慣叫它們車，除了提供傳統的電話叫車服務外，像酒後代駕、機場接送、包車旅行、搬家等，現在也都能在APP上操作選擇，網友評論也表示：很實用，推薦大家下載，連無障礙的計程車都可以叫」。

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image source: 大豐衛星車隊粉絲團

8.皇冠大車隊

5510皇冠大車隊擁有商業車隊、婦幼車隊、觀光車隊、無障礙車隊等，現在APP叫車除了快速省時外，還能監控車輛動向，保障民眾搭乘安全，Google評論還有網友提到：「幫家人叫車，司機非常專業及貼心，下雨天不顧自身淋雨，還幫輪椅上的奶奶撐傘真的看了有感動到，希望能有更多這樣服務好的司機提供服務」，非常貼心。

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image source: 皇冠大車隊

7.173叫車

想搭計程車又怕太花錢？那麼173叫車APP絕對是你的好朋友，常以優惠打折來吸引民眾下載使用，折扣優惠從9折到7折，民眾都可以根據搭車距離及金額來使用，另外，叫車服務也相當廣泛，從機場接送、包車、搬家都能使用173叫車APP，APP甚至還能選擇英語、日語等多樣性服務，讓小資網友紛紛力推：「搭過我覺得很便宜」、「偶爾會比uber划算」、「173不錯還可以打折」、「我用173 叫到的車都還ok！七折覺得蠻省的」。

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image source: 計程車七折 173叫車app

6.55178大都會計程車

身為知名老牌計程車隊的55178大都會，叫車APP功能相當齊全，除了有常用地快速叫車、行前預估車資外，還能清楚知道所有搭車資訊，更棒的是支援各大銀行信用卡及電子支付，能多樣化的付款，APP網友五星評論：「幫朋友叫車 可以即時確認路線是否平安抵達目的地，方便好用喔」、「司機都很客氣，有禮貌，對於路線都很熟悉」、「App叫車快速，支付便利，還有多項客製化的選擇，方便又安全」。

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image source: 55178大都會計程車

5.呼叫小黃

「推APP 呼叫小黃，素質都很好」、「呼叫小黃真心推，看評價跟封鎖數比較不會踩雷」、「我也是從這個app遇到能長期配合的好司機」，呼叫小黃是許多民眾會下載使用的叫車APP，本身是專門提供合法計程車的媒合平台，操作上十分直覺，除了能查看附近司機評價、服務項目外，最棒的是還能將搭過的計程車設成「我的最愛」，日後能再回頭繼續搭乘。

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image source: 呼叫小黃

4.yoxi

yoxi是和泰汽車集團在2020年推出的全新24小時計程車叫車服務，司機不僅是精挑細選，主打車輛也都是五年內的舒適新車，而且還頻頻祭出優於同業的優惠方案，是近期新崛起的叫車平台，每次提供的優惠好康都讓網友紛紛表示：「之前台中超補，上下班改成直接搭計程車」、「yoxi每次優惠都給一堆用不完」、「和泰的車隊，賣點是用Toyota新車」。

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image source: yoxi

3.LINE TAXI

LINE TAXI原本叫TaxiGo，2019年正式更名，只要有下載LINE APP的用戶，都可以直接在LINE上叫車使用，整趟旅程皆會透過GPS全程記錄，民眾也能將行程資訊即時分享給親友報平安，優秀的功能讓網友狂推：「最近都是搭LINE TAXI PLUS 多元計程車，優惠更多」、「LINE TAXI+1，可以選擇寵物友善」、「LINE TAXI，搭過好幾次短程都沒問題」。

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image source: LINE TAXI

2.台灣大車隊55688

老字號55688台灣大車隊，是台灣知名的在地計程車品牌，全台計程車數市佔24%，2011年推出APP叫車服務，民眾可在APP上選擇車種、預估車資，甚至能選擇是要跳表計費還是固定車資，近期還推出代駕全新模式「時時駕」，讓代駕不再侷限酒後服務，而是能滿足民眾在任何情境下的需求。

忠實用戶都大讚：「55688的車也都維持的蠻好的」、「只搭55688app叫車，比Uber便宜而且車素質也不錯」、「55688有多元的付款方式很方便」、「計程車最好還是55688或車隊規定較嚴格的車，司機素質比較好一點、車子新也禁菸」。

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image source: 台灣大車隊55688

1.Uber

第一名沒意外就是Uber奪下！2010年正式在美國舊金山推出服務，接著逐步在世界各地設立運營據點，亞洲地區第一個據點是新加玻，再來就是台灣，APP提供的叫車服務，除了能預先得知車資、信用卡付款，以及安全功能（GPS定位、提供駕駛車隊資訊）外，也有推出「寶寶優步」服務，讓父母省去自駕心力，出遊更加方便且安全。

搭過Uber的網友都表示：「Uber真的素質好又方便」、「最喜歡Uber的點是不用講話」、「大推Uber，體驗很好！」、「喜歡Uber透明的價格」、「年輕人就愛Uber，潮才是一切」、「Uber價錢透明跟安全真的第一名」、「很常坐到高級車」。

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image source: pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月15日至2022年06月14日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『叫車APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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