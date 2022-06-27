快訊

猴痘入侵台灣 醫師點名「居家2物品」容易傳播病毒

最年輕才13歲！南非夜店驚傳21死 「滿地屍體」超離奇

分科測驗衝刺／物理科偏振、電場新主題 7大可能入題時事一次看

Meta公布透明記憶體分流技術 讓Facebook伺服器提高運算效率

聯合新聞網／ 楊又肇

除了分享過去曾打造的多款虛擬實境頭戴裝置開發原型設計，Meta稍早也分享其名為透明記憶體分流 (Transparent Memory Offloading)技術，讓Meta旗下用於Facebook的Linux系統伺服器能減少約20-32%記憶體佔用資源。

而在對應Facebook服務運作使用的數百萬台伺服器中，若每台伺服器都能減少約20-32%記憶體佔用資源，意味將可減少更龐大的運算電力損耗，或是讓伺服器能以更多記憶體資源提高運算效率。

依照Meta說明，在透明記憶體分流技術運作下，系統將會自動調整記憶體用量，並且依照運算需求動態調整，同時也能利用SSD儲存容量作為暫存記憶體空間，藉此在資料存取效率與硬體成本之間取得平衡，甚至未來也能進一步利用支援Compute Express Link (CXL)規範的記憶體，讓資料存取運算效率大幅提升。

在Facebook運作過程中，有不少資料會即時上傳，並且透過後續分析、調整，最後藉由演算法等方式推送給不同使用者觀看，其中也包含配合內容呈現的廣告、關聯項目等，同時也有不少內容會以冷資料 (cold data)形式存放，以利使用者在某個時候再度透過搜尋找回。

由於不同形式資料會藉由各類存取方式運作，因此對於記憶體用量需求也不相同，因此Meta希望能藉由更具彈性的記憶體調度方式，讓系統運作更加流暢，同時也能在運作背後精簡電力損耗，並且在相同電力損耗下發揮更高運算效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告

延伸閱讀

IG推年齡驗證「社交擔保」 揪3名滿18歲好友要為你做這件事

祖克柏：Meta Pay電子錢包將成為日後元宇宙數位身分連接依據

微軟、Meta、Sony大咖齊聚訂立元宇宙規則 蘋果卻缺席

外型宛如滑雪鏡 Meta推出「Mirror Lake」VR概念眼鏡

相關新聞

一周數位爆報／我就問「亞馬遜雨林」怎是這照片！免費《糖豆人》登場、iPhone 14這款新顏色想買嗎？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

Google推Parti文本轉圖像技術 可用文字描述快速生成圖像

Google提出名為Parti的文本轉圖像技術，透過輸入文字敘述內容，即可快速生成對應圖像結果。

就怕馬斯克不收購？Twitter董事會提供更多內部數據證明「是真人」

在稍早消息中，Twitter董事會同意向Elon Musk（馬斯克）提供更多內部數據，其中包含即時透過API傳遞數據內容，以利說服Elon Musk繼續完成收購。

亞馬遜推出以人工智慧驅動的編碼輔助工具「CodeWhisperer」

在re:Mars開發者大會中，亞馬遜提出名為CodeWhisperer編碼輔助工具，同樣可藉由人工智慧方式協助開發者編寫程式內容。

博通以610億美元收購VMware的交易 可能面臨歐盟長時間介入調查

博通日前宣布以610億美元收購VMware的交易，接下來可能將面臨歐盟進行長時間調查，藉此釐清是否違反市場壟斷。

Netflix共同執行長證實 將推出附帶廣告的低價訂閱服務

Netflix共同執行長Ted Sarandos於坎城國際創意節中證實，將推出附帶廣告的低價訂閱服務，藉此吸引更多使用者訂閱觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。