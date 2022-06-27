Meta公布透明記憶體分流技術 讓Facebook伺服器提高運算效率

除了分享過去曾打造的多款虛擬實境頭戴裝置開發原型設計，Meta稍早也分享其名為透明記憶體分流 (Transparent Memory Offloading)技術，讓Meta旗下用於Facebook的Linux系統伺服器能減少約20-32%記憶體佔用資源。

而在對應Facebook服務運作使用的數百萬台伺服器中，若每台伺服器都能減少約20-32%記憶體佔用資源，意味將可減少更龐大的運算電力損耗，或是讓伺服器能以更多記憶體資源提高運算效率。

依照Meta說明，在透明記憶體分流技術運作下，系統將會自動調整記憶體用量，並且依照運算需求動態調整，同時也能利用SSD儲存容量作為暫存記憶體空間，藉此在資料存取效率與硬體成本之間取得平衡，甚至未來也能進一步利用支援Compute Express Link (CXL)規範的記憶體，讓資料存取運算效率大幅提升。

在Facebook運作過程中，有不少資料會即時上傳，並且透過後續分析、調整，最後藉由演算法等方式推送給不同使用者觀看，其中也包含配合內容呈現的廣告、關聯項目等，同時也有不少內容會以冷資料 (cold data)形式存放，以利使用者在某個時候再度透過搜尋找回。

由於不同形式資料會藉由各類存取方式運作，因此對於記憶體用量需求也不相同，因此Meta希望能藉由更具彈性的記憶體調度方式，讓系統運作更加流暢，同時也能在運作背後精簡電力損耗，並且在相同電力損耗下發揮更高運算效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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