亞馬遜推出以人工智慧驅動的編碼輔助工具「CodeWhisperer」
在re:Mars開發者大會中，亞馬遜提出名為CodeWhisperer編碼輔助工具，同樣可藉由人工智慧方式協助開發者編寫程式內容。
CodeWhisperer運作模式將可透過類似GitHub日前提出的GitHub Copilot技術，初期支援Java、JavaScript與Python等程式語言，而人工智慧訓練基礎則是源自亞馬遜自有編碼內容，以及數十億行開放取用的開源編碼內容，另外也包含在公開頁面上作為示範的編碼內容。
目前CodeWhisperer已經作為AWS IDE Toolkit軟體開發工具組的一部分，並且對外提供預覽，讓有興趣的開發者進行測試，未來也預期會加入VS Code、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm等編碼工具，以及亞馬遜旗下AWS Cloud 9開發套件，另外也可能加入支援AWS Lamba中控台。
依照說明，CodeWhisperer相關技術員自亞馬遜內部人工智慧編碼審查工具、CodeGuru性能分析工具等設計經驗，同時初期也僅有內部少數成員知曉。
而透過CodeWhisperer產生編碼內容，亞馬遜標榜將不會有版權問題，所有編碼內容都會以原生形式產生，同時也能透過本身託管大型編碼內容經驗，標榜所產生編碼內容有足夠安全特性，甚至可以透過人工智慧技術檢視任何潛在安全問題。
另外，亞馬遜更標榜CodeWhisperer產生編碼內容將不會有任何執行使用偏見，將以中立形式完成編碼內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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