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工程師為IE打造墓碑「一句話」太搞笑 IE終結網路聲量創高峰

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
路透
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文／蔡瓅萱

微軟日前宣布IE（Internet Explorer）瀏覽器在6月15日正式止服務，問世至今27年的IE瀏覽器走入歷史，象徵一個時代的落幕，也讓不少人都感到唏噓不已。日前有一名工程師為了紀念IE的逝去，竟然打造出一塊墓碑，引發許多話題。

工程師花330美元打造IE墓碑　一句碑文笑翻眾人

《路透社》報導，南韓一名工程師Jung Ki-young 為了紀念IE，花了330美元，用一個月的時間籌備，在一間咖啡廳的屋頂立起一塊帶有IE標誌的墓碑。墓碑上除了有IE從問世至終止服務的年份、日期外，一句逗趣的碑文更是引起熱議。

image source: 《路透社》

墓碑上刻著「He was a good tool to download other browsers.」（他是下載其他瀏覽器的好工具）。過去IE瀏覽器就常因為效能差、速度慢等原因受到眾人譏諷，如今「過世」後又在碑文上被補了這麼一刀，讓眾人看了紛紛忍不住笑翻。

象徵一個時代的落幕　IE走入歷史帶起聲量高峰

雖然常受到批評，但IE在韓國仍有不少使用者，甚至許多政府網站的預設瀏覽器也是IE。工程師Jung Ki-young表示，自己過去在工作上常因為IE的相容性問題備感困擾，但等到IE真正走入歷史時卻又忍不住感慨。過往工作和IE的緊密關係以及複雜的情感，讓他決定為IE打造一座墓碑。

這座IE專屬的墓碑設立後，馬上引起許多討論，也有不少人都想前去朝聖，足以顯見大家IE瀏覽器終止服務的高度關注。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見，「IE瀏覽器」近一個月的網路聲量趨勢，在其正式停用的6月15日來到了最高峰。此外，南韓工程師為IE所立下的墓碑，也在6月18日帶起另一波討論熱潮。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月21日至2022年06月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IE瀏覽器』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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