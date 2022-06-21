Valve拚虛擬實境頭戴裝置 傳推出「Deckard」可獨立運作

Valve在2019年推出自有虛擬實境頭戴裝置Index後，接下來似乎計畫推出代號「Deckard」的新款裝置，甚至採可獨立運作設計。

而從稍早在美國專利與商標局申請設計專利，則顯然透露代號「Deckard」的新款裝置具體外觀，其中也說明如何透過後方旋鈕固定頭帶，同時也顯然能提供更舒適的配戴體驗，面罩墊片部分顯然也能拆換，方便對應不同使用者配戴需求。

不過，設計專利可能不一定會是產品最終實際採用外型，可能還是會有些差異，但具體使用方式應該不會改變。

目前Valve尚未透露此款虛擬實境頭戴裝置具體設計，但或許會在合適時間對外公布，尤其部分開發者已經開始在SteamVR測試版本中，發現「Deckard」相關字元描述，顯示此項產品對外發表時程可能不遠。

在虛擬實境熱潮相比過去幾年平緩許多後，包含Vavle、Meta、HTC、Qualcomm、Sony等業者仍持續投入虛擬實境應用發展，甚至銜接目前市場提倡的元宇宙趨勢，而Valve接下來預計推出的「Deckard」，或許也是為了元宇宙應用發展作準備，並且作為未來遊戲互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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