好康報報！Photoshop開放網頁版免費 這國搶先測試...新功能看這

網頁版Photoshop將免費開放，預計成為Adobe接觸更多使用者並讓他們加入訂閱的管道。

現在Adobe在加拿大已經開始測試免費網頁版Photoshop，並且有些功能會放在付費專屬，希望讓更多人能加入Photoshop生態系。

Adobe Photoshop網頁版在2021年10月上線，提供簡化且基本的圖像編輯功能，不過功能就遠不如正式版豐富，一開始Adobe將其定位在協作工具，可以讓創作者快速針對圖像作一些簡易的註記與溝通。

不過隨著功能增加，網頁版Photoshop已經不只是協作工具，原本只能從完整版分享圖像來修改，現在也開放到可以直接在網頁新增圖像。

現在網頁版Photoshop將免費開放，預計成為Adobe接觸更多使用者並讓他們加入訂閱的管道，就如同Adobe Fresco和Express等產品的策略，不過Photoshop身為主力產品之一，開放免費網頁版更具有指標意義。

目前Adobe尚未宣布網頁版Photoshop何時對全球市場全面開放，不過網頁版Photoshop仍持續新增更多功能，包括曲線、邊緣、智慧物件工具，並且支援行動版網頁。另外完整版Photoshop也預告了一個新的AI濾鏡功能，可以將泛黃模糊照片消除雜訊與刮痕，並還原部分顏色，甚至可以搭配黑白照片上色工具將其還原成彩色照片。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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