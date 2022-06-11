AMD將於2024年推進Zen 5架構 預告第五代EPYC伺服器處理器等新品

在稍早舉辦的財務分析師日活動上，AMD公布今年初預覽的Zen 4設計細節，同時也確認將在2024年推進至3nm製程設計的Zen 5架構，另外也宣布將在2024年推出代號「Turin」的第五代EPYC伺服器處理器，以及代號「Granite Ridge」的新款桌機處理器，而採用Zen 4架構設計的Ryzen Threadripper 7000系列處理器，則預計在2023年推出。

Zen 4、Zen 5架構

至於在處理器架構設計進展部分，今年初已經預告進入Zen 4架構應用階段後，AMD在此次財務分析師日活動說明Zen 4架構將比Zen提高8-10%運算效能，單線程運算效能更可達高至15%以上，同時峰值運作時脈可達5.5GHz。

另外每組核心所對應記憶體頻寬更提升125%，更在指令集加入對應人工智慧與AVX-512指令設計，至於每瓦運算效能更標榜比Zen 3提高25%以上。

此外，AMD也確認Zen 4架構設計的處理器將包含整合3D V-Cache設計規格，部分規格則會以堆疊設計的L3快取記憶體，但此次並未透露具體細節。

而針對雲端運算需求，AMD更確定將推出Zen 4c架構設計產品。套用在接下來的Zen 5架構，則一樣會提供標準Zen 5架構設計、3D V-Cache設計規格，以及對應雲端運算需求的Zen 5c架構。

至於在Zen 5架構設計，則會藉由台積電3nm製程強化每瓦運算效能，預計在2024年推出。不過，AMD也表示初期會以4nm製程生產Zen 5架構產品，之後才會進入3nm製程量產階段。

AMD同時也宣布將推出第四代Infinity架構設計，將進一步整合2.5D堆疊與3D chiplet設計，同時也將納入結合賽靈思或其他第三方晶片設計，並且相容CXL 2.0記憶體設計規範，未來更將延伸支援CXL 3.0記憶體設計。

新款Ryzen、EPYC處理器即將推出

至於在產品方面，AMD預告將在今年推出基於Zen 4架構的Ryzen 7000系列處理器，同時也確定會以Zen 4架構打造新一代Ryzen Threadripper 7000系列處理器，但預計推出時程則會安排在2023年。

而在2022年至2023年間，分別將推出代號「Phoenix Point」、採Zen 4架構結合RDNA 3顯示架構，並且以台積電4nm製程打造的新款APU，以及代號「Strix Point」、以Zen 5架構結合RDNA 3顯示架構的APU，預期以更先進製程量產。

基於Zen 5架構的新款桌機處理器「Granite Ridge」，則預計會在2024年推出，同時也會推出以Zen 5架構打造的第五代EPYC伺服器處理器，代號為「Turin」 (註：以位於義大利北部的重要工業城市杜林命名)，但目前尚未公布進一步細節。

另外，在第四代EPYC伺服器處理器的分支產品，AMD將推出對應雲端原生運算、代號「Bergamo」 (註：以義大利西北部倫巴底大區城市貝加莫為名)的EPYC伺服器處理器產品，另外也將針對科學運算需求推出代號「Geona-X」的衍生版本，並且針對智慧邊緣運算與電信服務需求打造的「Siena」 (註：以義大利托斯卡尼大區城市西恩納為名)。

其中，「Bergamo」將比第三代EPYC伺服器處理器，在雲端容器化運算密度帶來2倍以上效能提升，最高搭載128組Zen 4c架構核心設計、對應256線程運算模式，並且支援12通道記憶體配置，以及支援PCI Gen 5規格，同時也相容Zen 4架構下的指令集運算模式。

而「Geona-X」則最高搭載96組Zen 4架構核心，在每組處理器插槽配置1GB以上的L3快取記憶體，預計會在2023年內推出。至於「Siena」則會以更低成本架構打造，配置最高64組Zen 4架構核心，並且對應更高每瓦運算效能，同樣也會在2023年內推出。

RNDA 3顯示架構、CDNA 3顯示架構

除了處理器產品，AMD此次也公布顯示卡產品相關資訊，其中包含將以台積電5nm製程打造新款RDNA 3顯示架構應用產品，並且導入chiplet封裝設計，相比RDNA 2顯示架構將提高50%運算效能，同時將整合下一世代的AMD Infinity Cache設計、重新設計運算單元與顯示運算流程。

而在對應Navi 3x的RDNA 3顯示架構之後，AMD更預告將以更先進製程打造下一款RDNA 4顯示架構，並且對應Navi 4x設計。

推出RDNA 3顯示架構之餘，AMD也確定針對伺服器加速運算需求打造CDNA 3顯示架構，同樣以台積電5nm製程量產，並且整合下一世代的AMD Infinity Cache設計，導入第四代Infinity架構設計，藉此與其他處理器設計結合應用，預計在人工智慧運算比CDNA 2顯示架構提高5倍效能，同時將透過共用記憶體設計提高運算效率。

至於對應CDNA 3顯示架構的產品，則是預計在2022年底推出的MI300系列加速卡，但目前暫時還沒有太多細節透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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