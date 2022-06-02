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到元宇宙看職棒！福岡軟銀鷹虛擬巨蛋、體驗投手速球臨場感

聯合新聞網／ INSIDE
（實際遊戲畫面截圖）
（實際遊戲畫面截圖）

「虛擬PayPay巨蛋」為免費使用，可利用手機、電腦、以及平板的瀏覽器連上網站，試營運期最多一次可30人同時上線觀賽。

軟體銀行（Softbank）與日本職棒福岡軟銀鷹隊，5月27日起共同推出瀏覽器版的元宇宙／AR職棒虛擬看球服務。服務名稱為「虛擬PayPay巨蛋（バーチャルPayPayドーム）」，在虛擬空間重現福岡PayPay巨蛋球場，並可以即時虛擬體驗職棒賽事。

「虛擬PayPay巨蛋」為免費使用，可利用手機、電腦、以及平板的瀏覽器連上網站，即可進入。不需要專用的APP或VR機器也可以鍵盤滑鼠逛巨蛋看球。試營運期最多一次可30人同時上線觀賽。

（實際遊戲畫面截圖）
（實際遊戲畫面截圖）

目前開放的場景分為入口處（巨蛋外）、大廳（含賣店）、球場內、以及球員休息室等4處。操作上除了走動外，也可以原地跳躍、吹奏小號，甚至目前在日本實體球場所禁止的（7局）氣球施放，也能自由進行。

（實際遊戲畫面截圖）
（實際遊戲畫面截圖）

虛擬體驗與一般的職棒轉播最大的不同，就在於不受攝影機位置限制、可以創造出更強烈臨場感的體驗效果。在賽事進行中，可以選擇在打者位置體驗投手的投球。具體來說，虛擬看球體驗會與比賽進行中球場的測速槍連動、並且配合投手投球的軌道，數秒後就可以在虛擬空間上重現。投球體驗有額外支援視差型的手機VR眼鏡，若戴上VR裝置就可以體驗同一顆球飛來的實感。

本次軟體銀行與福岡軟銀鷹隊針對現場看球的球迷，也推出試行AR服務。該服務若利用手機鏡頭觀看本壘板附近的位置，即可顯示出選手的資訊、投手的球速或打者擊出的球速等。新聞稿指出，未來球隊也會活用AR技術與巨蛋週邊的店鋪合作，創造更豐富的線上線下元宇宙體驗。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機鏡頭 職棒 軟體銀行 瀏覽器 福岡

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