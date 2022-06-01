快訊

虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖。 非新聞當事者／ingimage
一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖。 非新聞當事者／ingimage

一名女研究員登入元宇宙後，參加Horizon World私人聚會遭其他用戶「侵犯」，她事後表示，「整個經歷很不知所措和難以理解」。

據「都市日報」，一名21歲女研究員為了研究元宇宙平台上的使用者行為，戴上VR眼鏡進入虛擬實境中取材，當她受邀參加Meta VR平台Horizon World的私人聚會，同一個房間的用戶要求她禁用她的安全氣泡設置，此裝置可以防止他人靠近，也允許用戶改變聲音並掩飾性別等。

這名用戶一直跟她說，「轉過去，我才可以從後面做」，而其他用戶都看得到他們。她事後在報告中表示，「這種性行為是非自願的」，並將那次經歷描述為「不知所措」和「難以理解」。她說，當另一名用戶碰到自己的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。

她還在報告中表示，一些少數族群與女性在Horizon Worlds中經歷過恐同和種族誹謗，他們還在平台上目睹了槍擊案。事實上，這不是第一起女性在虛擬實境中遭性侵犯的案例，有一名心理治療師兼研究員妮娜（Nina Jane Patel），2021年就在報告中說她在Horizon Worlds上遭性侵。

很多人會很快地將虛擬實境中的攻擊視為沒有發生過的事，不過，根據BBC報導，相同研究團隊中的維姬（Vicky Wyatt）說，「這也算實際攻擊，因為這確實對用戶造成影響了」。

Meta去年宣布投入一百億美元（約新台幣兩千九百億）開發元宇宙項目，雖然元宇宙技術正在如火如荼地開發中，但Meta是否顧及這些平台上的安全功能還有待觀察。

性侵 元宇宙 虛擬實境 Meta 性行為 VR

延伸閱讀

家裡挖出一款古老PS掌機讓他很好奇 老玩家懷念過往「玩到被爸媽唸」

台灣微積分補教名師找AV女優當「板擦妹」 身份起底

「戶頭內還有10萬」銀行卻倒了20年 網曝1辦法救回存款

石垣島蜜月浮潛弄丟新婚戒指好自責 一個月後的意外發展卻讓他淚崩

相關新聞

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

一名女研究員登入元宇宙後，參加Horizon World私人聚會遭其他用戶性侵，她事後表示，「整個經歷很不知所措和難以理解」。

背著iPad逛街就能賺！日本新行業 下載app就變「移動廣告」

即便現在3C產業蓬勃發展，然而靠著人力在街頭舉看板，或是傳統「三明治人」的廣告形式，卻始終一直存在著。且還因為科技進步的關係，近來更出現了一樣由人力宣傳，但物件卻從以前的看板，變成電子平板的新式廣告作法。

2030年手機被淘汰？Nokia執行長大膽預言：未來很多東西直接植入體內

人類對未來世界擁有諸多幻想，近年來的「元宇宙」概念打開人類新思維。Nokia執行長Pekka Lundmark日前就大膽預測，到了2030年，現今人手一台的智慧型手機將不再流行，且「會有更多東西被直接植入體內」。

一起聊天吧！日本業者秀車用人工智慧系統 長途駕車聊好聊滿不怕打瞌睡

日本電信業者NTT稍早公布一款車用人工智慧系統，將可透過對話方式與必須長途開車的駕駛聊天，避免在駕車過程發生打瞌睡、注意力渙散等情況，導致發生意外。

蘋果將在WWDC 2022揭曉新款MacBook Air 換上M2處理器、瀏海造型螢幕

不少消息透露，蘋果計畫在今年度的WWDC 2022期間揭曉新款MacBook Air，其中預期搭載新款13.6吋螢幕，加上升級設計的M2處理器，並且將加入更多顏色選擇，另外也可能比照新款MacBook Pro採用瀏海造形設計的螢幕。

元宇宙女子被「性侵」旁觀者起哄 陸學者：如何保人尊嚴？

當人的日常活動都是在虛擬世界中完成，如何應對虛擬世界中的性侵害的挑戰就變得非常嚴峻。近日，一名21歲女子在元宇宙中被陌生人「性侵」，引發廣泛關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。