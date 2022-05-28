亞馬遜正式在洛杉磯啟用首家實體自助式服飾店Amazon Style

亞馬遜今年初宣布將在美國洛杉磯格倫代爾 (Glendale)啟用的新型態服飾百貨店Amazon Style，稍早已經正式啟用，藉此將無人店設計套用在自助式服飾銷售需求，並且擴展無人店技術應用範疇。

不過，跟先前推出的無人店一樣，Amazon Style還是會有基本店員在店內提供必要協助，但主要會透過各類科技方式，讓使用者能以更方便的自動化服務挑選合適品牌服飾，並且快速完成結帳。

依照亞馬遜說明，Amazon Style希望改善傳統服飾店面陳列雜亂、試衣空間不足，以及難以讓消費者找到合適或喜愛衣服等問題，並且在有限展示空間內提供消費者更輕鬆的購物體驗。而內部櫃位設計，將提供各個品牌服飾商品展示，其中涵蓋服裝、鞋子與配件，同時價位介於10美元至400美元之間，而店內展示商品通常僅會有一種尺寸、顏色，藉此將更多店內空間保留給試衣間。

當消費者挑選某一樣商品，僅需透過手機上的亞馬遜app掃描商品QR Code，即可知曉更多商品資訊，或是將商品放入試穿項目，並且由店員將消費者預計試穿衣服帶到指定試衣間，讓消費者能進行試穿。若消費者想要試穿其他類似或系統推薦衣服，即可透過試衣間內的觸控螢幕操作，就會由店員協助將預計試穿衣服再次帶到試衣間，消費者可以不用麻煩地走出試衣間。

至於在店內消費交易，並非比照無人店直接離開店內即可完成扣款結帳，而是透過Amazon One掌紋認證方式識別消費者身分，並且透過帳號綁定信用卡等金融卡完成交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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