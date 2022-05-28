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Apple Store門市人員將調薪 7月起漲幅最高達10%

聯合新聞網／ 楊又肇

或許是呼應近期越來越多Apple Store門市工作人員準備加入工會，藉此向公司爭取更多權益，蘋果將會針對美國及其他面臨經濟困難地區的工作人員調整時薪，預計會在今年7月正式生效，最高調整幅度達10%，受益對象包含Apple Store門市工作人員，以及Genius Bar技術工作人員等。

在此之前，蘋果面臨不少地區的Apple Store門市工作人員計畫自組工會，藉此與公司談判爭取更多權益的壓力，蘋果零售與人力關係負責人Deirdre O’Brien稍早更表示，指稱蘋果員工若透過自組工會與公司形成對立關係，將會產生更大溝通問題，同時也強調公司已經進行相應舉措，其中包含調整工作人員時薪、增加疫情期間安全防護措施等。

不過，顯然許多Apple Store工作人員認為仍有落差，因此不滿公司並未滿足基層員工需求。

雖然多數科技業者在後疫情時代的營收表現不減反增，甚至蘋果市值在今年初還一度突破3兆美元規模，但美國境內通膨情況卻迎來40年新高，達到8.3%，因此讓不少蘋果基層員工認為公司並未重視在前線的工作人員權益，因此計畫透過自組工會與公司談判。

至於此次最高達10%的薪資調整政策能否說服基層工作人員，顯然就要看蘋果接下來如何與這些員工溝通。

除了蘋果宣布針對基層人員調整薪資，亞馬遜、Google及微軟也在日前接連宣布調整工作人員薪資，或許希望能在公司獲利明顯增加情況下，讓基層工作人員也能繼續安心工作，而不會認為公司並未照顧在前端辛苦工作的人員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

薪資 Apple Store 蘋果

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